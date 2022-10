Antonio Garamendi carga contra el Gobierno: "Intentar dividir a la sociedad señalando a Ana Botín o a Ignacio Galán es peligroso"

El principal representante de la patronal española CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado duramente al Gobierno por su viraje hacia una postura más dura con los empresarios en la recta final de la legislatura. Garamendi ha acusado al Ejecutivo de "intentar dividir a la sociedad" señalando con el dedo a empresarios como Ana Botín, presidenta del Banco Santander, o Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola o incluso a sí mismo. "Es peligroso y me recuerda a muchas economías de otros países del otro lado del charco", ha añadido. Garamendi se refiere a unas palabras que pronunció el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el pasado julio en las que señalaba que empresarios como Botín o Sánchez Galán "protestan" por las medidas del Gobierno "es que vamos en la buena dirección".

La cabeza visible del empresariado patrio se ha expresado así en un almuerzo coloquio organizado por el Club Siglo XXI en el que estaban presentes algunos de los principales líderes de las organizaciones empresariales del país, como Alejandra Kindelán, presidenta de la Asociación Española de Banca, o el de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alen.

Garamendi, que en apenas un mes afronta una cita con las urnas para revalidar su mandato, ha cargado las tintas contra "la clase dirigente". "Me preocupa sobremanera que los empresarios seamos la diana de los males que pasen a este país en estos momentos", ha dicho. Por ello, ha pedido "unidad, seriedad y altura de miras" para sacar adelante el país. Además, ha salido a defender a los bancos, sobre quienes el Gobierno aplicará un impuesto especial temporal para evitar que se beneficien de las subdidas de tipos de interés. "Parece que los bancos son malísimos y no lo son, porque son parte de la solución y no del problema" ha expresado el presidente de CEOE. "Estamos hablando de empresas que apuestan por el país", ha agregado.

El empresario vasco ha comentado que le "preocupan sobremanera" los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha dicho que "no comparte" el pronóstico de crecimiento económico que maneja el Gobierno para el año que viene. También ha acusado al Estado de ser "el primero que se está beneficiando de la inflación" con una recaudación "más de 22.000 millones por encima de lo que debiera". En este sentido, Garamendi cree que la receta fiscal debería ser "rigor presupuestario" y "ortodoxia económica", y ha pedido tener "muy presente" que "las deudas se pagan".

Sin acuerdo salarial

Garamendi también se ha mostrado crítico con la negociación del pacto de rentas y las últimas subidas del salario mínimo, que no han contado con la aprobación de los empresarios. En este sentido, el jefe de la patronal ha dicho echar en falta "que se llame al principal partido de la oposición" para que se siente también en la mesa de negociación. Sobre la negociación salarial, el presidente de CEOE se ha quejado de que el pacto de rentas que se les ofrece "viene ya manipulado" y ha negado que los empresarios se hayan levantado de la mesa de negociación. "Es falso cuando se dice que nos hemos levantado de la mesa, por mucho que se repita seguimos sentados". En todo caso, Garamendi cree que un hipotético acuerdo debería tener en cuenta a pensionistas, funcionarios y el salario mínimo y, en ningún caso podría contemplar cláusulas de indexación de los salarios como reclaman los sindicatos.

La cabeza visible de los empresarios ha criticado también a quienes acusan al gremio que representa de "forrarse" con los beneficios. Garamendi ha recordado que el 98% de las empresas españolas son pymes y ha apostillado que "esa gente está sufriendo la inflación tanto o más que los propios trabajadores". También ha querido destacar que "beneficios significa inversión y crecimiento". "Si no hay beneficios, evidentemente no hay empleo", ha afirmado.

Sobre el proceso electoral en la dirección de CEOE en el que Garamendi aspira a revalidar mandato, el todavía presidente ha recordado que su candidatura ha recibido el apoyo de "todos los territorios menos uno" (Foment del Treball en Cataluña ve con buenos ojos una candidatura alternativa) y de la mayoría de los grandes sectores. Por ahora, la oposición, liderada por la patronal automovilística Faconauto, no ha presentado un candidato alternativo, que podría ser el presidente de esta asociación, Gerardo Pérez.

Garamendi ha reivindicado su legado como presidente de una patronal en la que cuando llegó "no estaban todas las grandes empresas, ni los autónomos" y ha hecho una defensa ultranza de la reforma laboral. "Para el próximo Gobierno, sea el que sea, es un tema que ya está acordado", ha zanjado.