Cuando algo se estropea en casa y hay que renovarlo, ese gasto nunca viene solo. Si se rompe nuestra nevera, seguro, que el coche necesita también un arreglo y nuestro ordenador empieza a fallar. Así que, la inversión de dinero para arreglar o renovar un electrodoméstico, por ejemplo, se multiplica por dos (o más) siempre. No obstante, puedes tener la suerte de que esta serie de catastróficas desdichas con tus pertenencias ocurra en un mes como noviembre, el mes de las rebajas.

Desde el Black Friday, una de las fechas de ahorro más señalada en todos los comercios del mundo, que cada vez se dilata más en el tiempo, hasta el Singles Days que llega enseguida (24 horas en las que celebrar la soltería y las ofertas de muchos ecommerces). Noviembre, por tanto, es el mes ideal para renovar todo lo que necesitamos o todo lo que se ha roto. Pero, mirando ofertas del electrodoméstico más apropiado o del ordenador que queremos, podemos caer en otras compras indeseadas que nos hacen gastar compulsivamente.

Así que, si no queremos caer en esto, hacer una wish list es una gran idea. Una lista de deseos con la que no perder el norte en tus compras. Un lugar físico o virtual donde señalar todo lo que necesitas y ceñirte a eso. Tne en cuenta que hasta que no hayas tachado todo aquello que quieres comprar este noviembre de esa lista, no puedes pasar a otros caprichos. De esta forma, evitarás las compras compulsivas por el mero hecho de ver una rebaja. Pero, cómo hacerla para que esto se cumpla.

Lista de deseos

Algunos marketplace o ecommerces como Amazon te otorgan la posibilidad de preparar una lista de deseos en sus propias páginas webs para buscar ahí y comprar solo lo que necesitas. Pero, si eres más tradicional, o quieres comprar precios en varios ecommerces, te damos algunos tips para una buena wish list.

No solo deberás apuntar el nombre de todos los artículos que necesitas, sino el precio máximo que estás dispuesto a gastar, según las comparativas entre ecommerces. De esta forma, al lado de cada producto podrás apuntar cuál es el precio en cada comercio y elegir el que tenga mejor relación calidad-precio.

Otro truco es ordenar esta lista, como si de un árbol o mapa conceptual se tratase, por categorías. Por ejemplo, todos los pequeños electrodomésticos que tengas pensado mirar los agrupas, lo mismo con los productos techies o la ropa. De esta forma, podrás ver (una vez que vayas tachando los productos que adquieras) en qué categoría estas gastando más dinero y compensar.

