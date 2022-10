No hace falta esperar a la llegada de la gran fiesta del ahorro, el Black Friday, para renovar tu portátil o los electrodomésticos de tu casa, porque antes llega el Singles Day. El 11 del 11 es el Día del Soltero y trae multitud de descuentos con los que no hará falta esperar al Viernes Negro. Este gran competidor tiene su origen en las universidades de China. En este país nació como una forma de incentivar el consumo con la antítesis de San Valentín (el número 1 en China se relaciona con las personas solteras). Así que, hay un viernes más que interesa para comprar al precio más bajo. Ya que, lo que comenzó como una broma entre estudiantes se ha convertido en una de las jornadas con más ventas y descuentos del año.

Tienes solo 24 horas para comprar en el gran festival de los descuentos del gigante chino AliExpress, quien lleva celebrando el Día del Soltero desde hace 14 años. Pero, no solo este marketplace chino celebra el Singles Day, sino muchos más. De hecho, en España se han unido numerosas tiendas online a esta fiesta como El Corte Inglés o Mediamarkt.

Qué 'ecommerces' lo celebran

PC Components, Worten, eBay, Nike, El Corte Inglés, Cecotec o Huawei tienen numerosos descuentos este día. Así que, si quieres aprovechar el ahorro en la mayoría de ecommerces, deberías estar atento los días previos y localizar los artículos que quieres y las tiendas online que celebran esta especie de San Solterín para que ese día no pierdas horas y se te escapen las mejores ofertas.

Otro de los consejos es que compres a primera hora del día, porque los artículos más jugosos de AliExpress se agotan rápido. Y, mucho ojo con los descuentos, debes elegir aquellos que de verdad se note el ahorro. Por ejemplo, en ropa no lo notarás tanto como en electrodomésticos grandes y pequeños o en tecnología.

