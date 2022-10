Aunque compres 'online' el ticket es importante para no tirar a la papelera tus derechos

Cuando en una tienda física nos extienden el ticket en papel, muchas personas lo arrugan y lo pierden o lo tiran a la papelera directamente. Lo mismo ocurre cuando el resguardo de compra llega al correo electrónico, muchos ni lo descargan o directamente lo borran. Y, la verdad, es que los justificantes de compra son más importantes de lo que pensamos porque demuestran que hemos pagado por ese producto, por tanto, que no es robado y por el que tenemos una serie de derechos, que se pueden ir a la basura, junto con el ticket.

Así que, ese pequeño trozo de papel, o documento en el correo electrónico, tiene mucha utilidad y guardarlo durante un tiempo te puede ser muy útil. Para empezar, es útil para cualquier cambio o devolución, el primer derecho de un consumidor. Si el producto adquirido no corresponde con lo prometido o tiene algún defecto, tenemos el derecho de devolverlo (dentro de la política de devoluciones de una empresa) siempre y cuando demostremos que es nuestro y esto solo puede hacerse con el ticket. Por eso, durante este Black Friday, que está a punto de comenzar, no deberías borrar los correos con los justificantes de compra, ya que no podrás cambiar el producto en caso de que te llegue a casa defectuoso.

Garantía

Si tiras el ticket de compra a la basura también estás tirando la garantía. La mayoría de productos a la venta en España y en la Unión Europea tienen una garantía de dos años, tal y como matizan desde la Organización de Consumidores y Usuarios. Por tanto, el ticket justifica la fecha de compra en la que se empiezan a contabilizar esos dos años.

Por su puesto, no podemos olvidar otras cuestiones básicas por las que nos sirve un ticket de compra como para comprobar que el precio de un articulo es realmente el que nos han cobrado. O, en campañas de rebajas como el Black Friday, para asegurarnos de que nos han aplicado correctamente el porcentaje de descuento.

Información útil

En el ticket se incluye información muy útil. Por ejemplo, el nombre y CIF de la empresa que te ha vendido el producto, el número de la factura, la fecha e, incluso, la hora. También la forma de pago, la cantidad, el nombre del artículo y si se ha aplicado algún descuento, para que puedas comprobar lo anteriormente nombrado.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a la Newsletter de 20deCompras y descúbrelas.