El PP impulsa un nuevo debate en el Congreso para acabar con la "lacra" de la okupación y obligar a retratarse a los socios de Gobierno

El Partido Popular retoma su ofensiva contra la okupación. Tras meses de asaltos, en forma de iniciativas parlamentarias, el equipo de Feijóo registró hace dos semanas una nueva moción en el Congreso, con el fin de "luchar de manera eficaz" contra esta "lacra" que, según los populares, "se ha disparado un 46% en España desde que Sánchez llegó a Moncloa".

En realidad, también servirá a la oposición para promover un debate en la Cámara alta en la que los grupos se retraten. Dicho de otro modo, pondrá a prueba al Gobierno de coalición, divididos en esta cuestión. La ministra de Igualdad, Irene Montero (UP), aseguró en septiembre que "el problema de la okupación es un problema inventado, es agenda de la derecha", al tiempo que PSOE pedía desalojos en 48 horas.

"Es difícil saber cuál es exactamente la postura del Ejecutivo en esta materia, dado que, algunos de sus miembros amparan la okupación ilegal, otros reconocen este problema, y otros, directamente, niegan la existencia del mismo [la ministra Irene Montero]", denuncia este grupo parlamentario.

Lo que el PP defenderá en el primer pleno ordinario de noviembre es que la okupación no tiene cabida, bien se trate de un delincuente o de una persona vulnerable, en cuyo caso, debe ser protegida por el Estado. Tal y como arroja el texto, "al vulnerable se le protege, sin que el Gobierno tenga derecho a trasladar a los particulares sus propias responsabilidades". En cambio, al okupa "no se le desahucia, se le desaloja". En este punto, los populares advierten de que "no deben confundirse las necesidades de vivienda y su cobertura con la lucha contra la delincuencia, actividades incívicas y las conductas que pongan en riesgo la seguridad de las personas y las cosas".

Por todo esto, la moción pide adaptar y mejorar la actual legislación "que se ha demostrado insuficiente", dado que desde enero a abril de este año hubo una media de 49 denuncias diarias por usurpación de viviendas, de acuerdo con el texto. Así, los populares vuelven a pedir lo mismo que en la proposición de ley que presentaron en agosto, sin lograr su efecto: desalojos en el plazo de 24 horas desde la denuncia e inmediato si el delito se está cometiendo en ese instante, y reforzar dichas penas con hasta tres años de cárcel.

Asimismo, para dificultar el estado legal del okupa, se propone considerar nula su inscripción en el padrón municipal y retirarle los privilegios que tiene la vivienda mientras esté invadida. De cara a los vecinos, se insta a que sean ellos quienes puedan acudir a las autoridades para denunciar actividades "molestas e insalubres, nocivas o peligrosas". Y con el objetivo de amparar al propietario, los populares piden que el Ayuntamiento le devuelva lo que haya pagado de IBI y la Comunidad devuelva el pago del Impuesto sobre el Patrimonio durante el tiempo que tenga la casa okupada, y mantener al propietario los beneficios fiscales que tenga.

Y para evitar que el PSOE sortee la iniciativa por la amplitud de contenidos, el PP pedirá la votación por puntos, es decir, que los socialistas deberán aprobar, rechazar o abstenerse en cada una de las medidas, y así retratarse frente a Unidas Podemos.

Feijóo viaja hoy a Barcelona para tratar la okupación

El Partido Popular recorrerá durante los próximos meses todo el territorio nacional para escuchar "los principales problemas de españoles y aportar soluciones". Una gira preelectoral que adaptará la temática a lo que los populares consideran el principal escollo de la comunidad en la que se celebre y cuyas conclusiones servirán de base al partido para diseñar el futuro programa de Gobierno del principal líder de la oposición. Como primera parada, Feijóo ha elegido Barcelona y, como temática, la ocupación ilegal, para iniciar hoy la cocina de su precampaña.

Y ¿por qué okupación? "Porque se ha convertido en un grave problema para miles de familias que se encuentran en situación de desamparo; un problema especialmente grave en Cataluña en donde la Generalitat y el ayuntamiento hacen un irresponsable 'efecto llamada'", justifica Bendodo. Según los datos que ha facilitado, "el 43% de las okupaciones que se producen en España son en Cataluña".

En cuanto al destino, el PP escoge la Ciudad Condal en un momento en que el Gobierno de la Generalitat atraviesa una crisis interna -tras la salida de Junts, ERC gobierna en solitario, pero necesitará apoyos puntuales para mantenerse- y al que el PP señala por haber aprobado una ley que esquiva un mínimo de castellano en las escuelas. En este clima político en Cataluña, que podría llevar a ERC a intentar acercarse al PSC para sostener el Govern y a Pedro Sánchez a estrechar lazos con los republicanos para sacar adelante sus Presupuestos, Feijóo busca sacar rédito político. Por ello, y a diferencia de lo que hizo hace un mes, cuando el líder del PP no acudió a la manifestación en defensa del castellano que se celebró en la Ciudad Condal, Feijóo ha querido dar prioridad a Barcelona en la organización de sus jornadas temáticas, que tendrán el lunes su próxima parada en Madrid en torno a la juventud, la formación, la conciliación y el empleo.

Además de contar con la participación del líder Alberto Núñez Feijóo, en la inauguración también acudirá el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, para dar paso posteriormente a la celebración de dos mesas redondas. La primera de ellas, a partir de las 10. 30 horas, con el título La ocupación en primera persona, será moderada por el exalcalde de Badalona y portavoz del PP en la Diputación de Barcelona, Xavier García Albiol. La segunda mesa, Realidad made in Spain, se desarrollará a partir de las 11.30 horas, y estará moderada por la secretaria del área de Lucha contra la ocupación ilegal del Partido Popular, Elisabeth Jiménez, informa el partido.