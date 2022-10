​El declive político más corto de la historia de Reino Unido: Liz Truss abandona el Gobierno tras 44 días al frente

Su andadura política comenzaba el pasado 5 de septiembre coincidiendo con un desplome de la libra esterlina a causa de sus medidas y la muerte de la reina más longeva de la historia, Isabel II, dos días después de asumir el cargo. Estos hechos parecían prever el futuro político de Mary Elizabeth Truss, más conocida como Liz Truss, que este jueves 20 de octubre puso fin al mandato más corto de la historia del Reino Unido: ha sido primera ministra solo durante 44 días.

Así, abandona el número 10 de Downing Street tras seis semanas convulsas en el poder. Su salida agrava aún más la crisis en la que lleva sumido el país desde el brexit, pues ahora tiene que buscar al quinto primer ministro en seis años. Pero ¿cómo hemos llegado aquí?

Comienzo de "una nueva era"

La dimisión de Boris Johnson el pasado 7 de julio dejó un país sumido en la inestabilidad. A pesar de no ser la favorita para erigirse como líder del Partido Conservador, que señalaba a Rishi Sunak, Truss desafió todas las encuestas y el pasado 5 de septiembre se proclamó como líder de los tories.

Al día siguiente, asumió el cargo tras ser designada en el Castillo de Balmoral por la reina Isabel II, que ya sufría problemas de movilidad, y se convirtió en primera ministra del Reino Unido. Ya en su primer discurso como premier hizo ver que sus intenciones se inclinaban, como principal objetivo, por una rebaja de impuestos en el país, uno de los motivos que desencadenó la polémica en el seno de su partido y que desembocó en su repentina dimisión.

Su primera acción como premier, la congelación temporal de las facturas energéticas de los consumidores, hizo levantar el veto de la fracturación hidráulica -fracking en el Reino Unido- lo que justificó para contrarrestar los precios de la energía y su impacto en los ciudadanos. Con tan solo dos días en el poder y una medida para luchar contra la inflación, la muerte de la reina Isabel II conmocionó el país y desencadenó 10 días de luto que paralizaron el país.

Muerte de Isabel II

Truss fue la última premier que conoció a la reina Isabel II. Tan solo dos días después de designarla, la monarca falleció y desencadenó un cambio histórico en el país, que tras 70 años al frente le dejaba el testigo a su hijo, el ahora rey, Carlos III.

Esta noticia causó mucho revuelo en el Reino Unido y la primera ministra saliente calificó esta etapa como "una nueva era". En su discurso, tras la muerte de la monarca, a las puertas de Downing Street la recordó como "una inspiración personal" tanto para ella como para otros británicos.

El fallecimiento de la soberana fue el 8 de septiembre, pero hasta el día 19 de dicho mes no recibió sepultura. Esto causó un periodo de paralización en el país en el que las propuestas de Truss para alzarse como primera ministra no tuvieron ningún avance.

Primer y único viaje al extranjero

El periodo de luto nacional se rompió con su primer viaje como premier de Reino Unido. Este se dio en un contexto de tensiones por el Brexit y de dudas sobre si consideraba al líder francés "amigo o enemigo".

Joe Biden y Liz Truss en Nueva York. DPA vía Europa Press

El destino elegido fue Nueva York donde se reunió tanto con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con el presidente francés, Emmanuel Macron como con Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. En esta reunión con el líder estadounidense aseguró que ambos estaban comprometidos con proteger los logros del Acuerdo del Viernes Santo en Irlanda del Norte.

"Decisiones controvertidas"

La medida estrella que alzó a Truss como ganadora en las primarias fue la bajada masiva de impuestos. Tal es así que fue una de las primeras medidas que intentó poner en marcha a pesar de las críticas. Ante estas "decisiones controvertidas" aseguró que estaba dispuesta a llevarlo a cabo ya que, aseguró, "es importante que la economía se mueva".

El plan de recorte de Truss y de su ministro de Hacienda, Kwasi Kwarteng, acabó disparando la prima de riesgo de la deuda británica hasta situarla cerca de la italiana y forzó al Banco de Inglaterra a anunciar un próximo aumento de los tipos de interés.

El anuncio de una de la mayores bajadas de impuestos de los últimos 50 años para incentivar el consumo en el país hizo que la libra se desplomara a niveles de 1985 el pasado 26 de septiembre.

Tan solo seis días más tarde, Truss salía al frente y reconocía que debía "haber sentado mejor las bases" del plan, pero depositaba sus esperanzas en que todavía estaban a tiempo de corregir el rumbo.

Su popularidad comenzó a bajar en tan solo 20 días de mandato que, según los encuestados de YouGov, tan solo alcanzaba el 15%. Esto se corroboró con la petición de los comicios por parte de la ciudadanía. Más de 400.000 británicos firmaron una petición exigiendo elecciones generales, una cifra muy superior a la necesaria -100.000- para debatirlo en el Parlamento.

A pesar de todas las críticas y las repercusiones a partir de sus medidas, la primera ministra insistió en que bajar los impuestos era "lo correcto" y que su política se basa en el "crecimiento" aunque admitió que "cuando hay cambios, hay problemas" dado que "no todo el mundo piensa igual". Sí que hizo una concesión y rebajó del 45 al 40% el impuesto sobre la renta para las grandes fortunas.

Declive político

Este declive económico no tardó en desencadenar un debilitamiento político. Los primeros rumores de la destitución de Liz Truss comenzaron a difundirse y el ministro de Exteriores británico, James Cleverly, alertó de las "desastrosas" consecuencias que acarrearía reemplazarla. Cleverly justificó la polémica en la que se vio envuelta remarcando que "Truss dijo que protegería a las personas y los negocios ante el aumento sin precedentes del precio de la energía. Eso es lo que está haciendo"

Los recortes fiscales por valor de 45.000 millones de libras no convencieron ni al entorno financiero ni al político y el debilitamiento del mercado británico hizo que cesara a su ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, el pasado 14 de octubre.

Truss manifestó que este era el artífice del polémico plan de reforma fiscal que puso en jaque al mercado británico y a algunos miembros del Partido Conservador. Este mismo día todo inclinaba que Jeremy Hunt sería la nueva figura que ocuparía la cartera de finanzas y el 15 de octubre fue designado.

El Partido Laborista comenzó a reclamar elecciones anticipadas debido al último giro de la primera ministra saliente. "Ya basta. Todo empezó con Boris Johnson fallando a este país y ahora Liz Truss ha roto nuestra economía. Es momento de que la gente tome la palabra en unas elecciones generales", alegó Keir Starmer, líder del partido.

Soy una luchadora, no alguien que abandona

El nuevo ministro, Jeremy Hunt, reconoció "errores" en la gestión económica de Truss y, además, aseguró que los impuestos no iban a bajar tanto e incluso que algunos impuestos tendrían que subir. El cambio de rumbo económico se hizo notar con la llegada de Hunt y las medidas que alzaron a Truss el pasado septiembre se desmantelaron casi al completo. Aún así, la premier defendió la retirada de las rebajas fiscales ya que "la población británica ahora mismo quiere estabilidad".

El 17 de octubre, Hunt desmontó en el Parlamento todo su programa económico y dos días después, la ministra del Interior, Suella Braverman, del ala derecha del partido, dimitió respaldándose en la vorágina económica en la que se encuentra el país.

Este cúmulo de acciones hizo que el pasado 18 de octubre la popularidad de Truss volviera a descender hasta el 10%, según un sonde de YouGov. A pesar de sus vaivenes económicos, Truss dejó claro que no tenía previsto dimitir y llegó a decir ante el resto de diputado que no dimitiría. "Soy una luchadora, no alguien que abandona", remarcó en dos ocasiones.

Rebelión tory

El levantamiento del partido siguió ganando fuerza hasta que la primera ministra saliente dimitió este pasado 20 de octubre. En su último discurso recalcó el "momento de gran inestabilidad económica e internacional" con el que se encontró al llegar al Gobierno.

Hizo hincapié en que su principal objetivo era establecer una "economía de alto crecimiento y bajos impuestos que aprovecharía las libertades del Brexit", pero no ha podido llevarlo a cabo debido a "la situación".

Reconozco que no puedo cumplir el mandato por el que fui elegido por el Partido Conservador

Su dimisión ha quedado respaldada por al menos 17 diputados que habían pedido su cese debido al caos políticos de las últimas semanas. Antes de comparecer ante los medios, la premier se reunió en Downing Street con su número dos, Therese Coffey, considerada su principal aliada dentro del Gobierno, y con el responsable del comité tory responsable de organizar la sucesión, Graham Brady.

El proceso para elegir a un nuevo líder tendrá lugar el próximo 28 de octubre, con vistas a que sea más rápido que el que ascendió a Truss en sustitución de su predecesor, Boris Johnson. La actual líder finiquitará así el mandato más breve en la historia democrática de Reino Unido.