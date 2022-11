Kabar era un galgo afgano con una escurridiza y compleja patología que llevó a su familia a recorrer toda España en busca de un especialista que pudiera tratar a su perro. Lamentablemente, tras muchos meses de esfuerzo y búsqueda, cuando dieron con el adecuado, éste solo pudo alargar la vida del can por unos meses más, ya que la solución había llegado demasiado tarde. Este fue el motivo que llevó a la familia a crear la plataforma EliteVeterinaria.org.

"Tal fue la impotencia de este familia, la frustración por no haber logrado llegar a tiempo a localizar medicina especializada para el paciente que, casi como si fuese un legado del propio Kabar, decidieron crear una plataforma altruista y sin ánimo de lucro para ayudar a que otras familias tuviesen la oportunidad que ellos no tuvieron", expresan desde EliteVeterinaria.org.

De esta forma, hace cinco años nació esta plataforma compuesta por veterinarios especialistas, referentes y acreditados en especialidad que empatizaron con la propuesta y, de forma altruista, ofrecen hoy en día su colaboración para orientar a familias y veterinarios de familia hacia profesionales especializados en la patología que sufre el paciente.

"El objetivo ha sido siempre el de ayudar a familias y veterinarios de familia que estén ante casos complejos, de difícil diagnóstico o abordaje, orientándolos hacia especialistas con medios y experiencia en la patología que esté sufriendo el paciente", afirman desde la plataforma.

Una ayuda sin pedir nada a cambio

En los años que llevamos de recorrido las propuestas de replantear el sentido de la plataforma hacia servicios de pago o consultas médicas online no han sido pocas, sin embargo, desde EliteVeterinaria.org se mantienen firmes al considerar la plataforma "dejaría de tener sentido".

"Todos los que formamos parte de la plataforma lo estamos por su filosofía, por nuestros propios valores y objetivos como veterinarios", defienden. "Porque sentimos que debemos estar, por cómo nació y, en cierta forma, por respeto a Kabar y su familia, que no dejaron de luchar hasta su último aliento por encontrar lo que en ocasiones se necesita, una buena derivación médica especializada a tiempo".

De esta forma, la plataforma de veterinarios ofrece un servicio gratuito tanto para familias como para centros veterinarios que necesiten ayuda con "casos donde se precisa de medicina especializada" y cuyos pacientes "han sido valorados previamente por su veterinario de familia".

Kabar, el galgo afgano que impulsó la plataforma EliteVeterinaria.org. ELITEVETERINARIA.ORG

"Al año son cientos los contactos que recibimos y cientos los que no son seleccionados para ofrecerles nuestra ayuda", explican desde EliteVeterinaria.org. "Muchos casos pretenden saltarse la figura del veterinaria de familia (por lo que se descartan) y otros acuden a nosotros argumentando causas económicas (que no son procesados porque no es objeto de esta plataforma)".

Desde EliteVeterinaria.org quieren dejar claro que "a la plataforma deben llegarnos casos como último recurso, cuando no se cuentan con alternativas conocidas para el paciente o éstas son tan complejas que precisan de medicina especializada concreta".

Partiendo de ahí, estos expertos no piden nada a cambio de sus servicios, podría decirse que son unos intermediarios entre el paciente y el especialista que puede atenderle, y como lo único que quieren es que un caso como el de galgo afgano vuelva a ocurrir, "no tiene ningún coste". "Lo que nos mueve es ayudar y el ofrecer unas alternativas que Kabar y su familia no tuvieron", aseguran.

"Esto genera desconfianza porque la propia naturaleza humana nos hace interpretar como que lo extraño en esta vida es querer ayudar al prójimo sin la necesidad de obtener nada a cambio", cuentan desde la plataforma. "Por eso siempre pedimos a las familias que ayudamos que, por favor, aporten su testimonio, porque es algo que repercute en generar confianza en otras familias cuyo animal necesita ayuda".

En este sentido, desde EliteVeterinaria.org puntualizan que su labor de gestionar el caso, analizarlo y todo lo que conlleva no tiene coste, pero ellos se mantienen "al margen de cualquier relación económica sobre los servicios médicos que se le ofrezcan al paciente si finalmente la familia decide acudir a alguno de los propuestos". "La gran mayoría son absolutamente ajenos a esta plataforma", aseguran.

"Los testimonios salvan vidas"

"La mejor moneda de cambio y muestra de gratitud es que nos hagan llegar alguna foto del paciente para poder comentar el caso en redes o como mínimo que dejen su opinión sobre nuestra labor, para con ello lograr llegar a otras familias que nos puedan necesitar", expresan desde la plataforma.

Los expertos de EliteVeterinaria.org se sienten decepcionados al ver cómo las familias, una vez ayudadas, se olvidan de la plataforma. "Pese a pedirles que dejen su opinión y nos faciliten alguna foto, no lo hacen. Esto es una absoluta decepción a la cual tristemente nos hemos acostumbrado".

"Los testimonios salvan vidas ya que, solo contando su caso, quizás estaríamos llegando a otros pacientes que necesitan de nosotros", añaden. "Nos gustaría decir que son los menos, pero, lamentablemente, son los más".

A pesar de todo, desde EliteVeterinarios.org los especialistas se sienten orgullosos deformar parte de "un proyecto tan loable como lo es esta plataforma". "De cada caso, a su forma y modo, guardamos especial cariño", aseguran. "Todos los casos que luchamos se viven muy intensamente en el equipo, quizás por ser conscientes de la confianza en nosotros como última esperanza".

"Muchos casos nos llegan como última alternativa antes de tomar la determinación de eutanasia…Y cuando somos conscientes que han salido adelante, ciertamente nos emocionamos y es carta de naturaleza de la necesidad de esta plataforma y nuestra labor", concluyen.