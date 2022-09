Marisa Fernández: "Los veterinarios rescatamos 3.850 animales de 23 especies distintas tras la erupción de La Palma"

El pasado 21 de septiembre el Colegio de Veterinarios de Madrid (Colvema) celebraba la VI edición de sus Premios Bienestar Animal (PBA), unos galardones de relevancia nacional que nacieron en 2015 para reconocer la labor de aquellos que trabajan en el fomento del bienestar y la calidad de vida de los animales y que también premian cada año a un animal excepcional.

En esta edición, que ha sido conducida por la redactora jefe de 20minutos y coordinadora de la sección Animaleros Melisa Tuya, uno de los premiados ha sido el equipo de veterinarios que rescató a los animales del volcán de La Palma. La presidenta del Colegio de Veterinarias de Santa Cruz de Tenerife, Marisa Fernández, acudió a la entrega de premios para recibir el galardón.

Fue el 19 de septiembre de 2021 cuando el volcán Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, entraba en erupción. La situación forzó a la evacuación de municipios enteros y provocó graves daños personales y medioambientales. Esta situación propició que muchas mascotas perdieran su hogar y, además, otras especies silvestres vieron cómo su hábitat era golpeado de forma irremediable por esta catástrofe natural.

Casi tres meses duró la erupción, pero el cese de la actividad volcánica no evitó que un equipo de 106 veterinarios de La Palma, en colaboración con estudiantes y asociaciones sin ánimo de lucro, continuara ejerciendo una labor de rescate y sanitaria sin descanso durante 134 días más, arriesgando su integridad física con tal de asegurar la supervivencia de los animales.

En primer lugar, enhorabuena por el Premio Bienestar Animal de Colvema, ¿esperábais un reconocimiento así? ¿Cómo lo habéis recibido?La verdad es que durante este mes hemos tenido más de un reconocimiento por parte de ayuntamientos de la zona y del propio Gobierno, no obstante, este nos hace especial ilusión ya que es un reconocimiento otorgado por otros veterinarios y ellos saben muy bien cual es nuestra labor y lo que realmente hacemos, así que es un honor.

El premio otorgado es por vuestra labor tras la erupción del volcán Cumble Vieja (La Palma) con el rescate de animales y su asistencia médica. ¿Cómo fueron aquellos meses?Al principio, nuestro compromiso con el Gobierno de Canarias era solo el de atender lo que ellos denominaron el albergue provisional al que acudían los dueños con sus mascotas, ver si había animales heridos o enfermos y ofrecerles tratamiento. Sin embargo, la emergencia del volcán era algo a largo plazo, por lo que la estrategia cambió y lo que en realidad hicimos fue rescatar a los animales que se habían quedado atrás, aquellos que no pudieron irse de las casas con sus dueños en el momento de evacuación ya fuera porque no estaban presentes en ese momento o porque se encontraban en corrales (como gallinas, por ejemplo) o aquellos cuyos dueños olvidaros por el estrés y la complejidad de la situación. Una vez el volcán cesó su actividad, estuvimos trabajando sobre todo con los gatos de colonia, para reubicarlos.

Claro, porque imagino que aunque el volcán se apagó, el trabajo no disminuyó de golpe, ¿no?Efectivamente. El volcán se apagó el 13 de diciembre y nosotros cerramos el dispositivo el 31 de enero. Al ocurrir en una zona muy rural, el problema más grande fue la ganadería pequeña, aquellos que tenían unas cuantas gallinas, dos o tres cabras o un grupo de conejos, ya que toda la ganadería grande fue evacuada dos días antes de empezar la erupción del volcán.

¿Y cómo se daban los rescates? ¿De dónde venían los avisos y cómo os organizabais? Porque los veterinarios no tener formación para este tipo de situaciones, ¿no?Nos tuvimos que formar en algunos ámbitos como en cómo llevar adecuadamente las mascarillas o medir la cantidad de gases en el aire, etc. Pero todas las salidas que hacíamos eran bajo vigilancia, los equipos de emergencia y rescate siempre estaban pendientes de lo que hacíamos por si la cosa se ponía fea, salir de ahí. En cuanto a la información, nos llegaba de todas partes. La Palma es una isla relativamente pequeña, por lo que siempre llegaban avisos de gente que no había podido llevarse a los mascotas, ya fuera directamente, por redes sociales o a través del SEPRONA o Cruz Roja. Cada vez que había un comunicado, nos lo derivaban a nosotros. A nivel organizativo funcionamos muy bien. También utilizamos mucho WhatsApp, para estar en contacto con los voluntarios e incluso para dar los reportes de actividad.