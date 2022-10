Levy pide "no hacer demagogia" con las luces de Navidad: "La hora cuesta 180€, no millones"

La delegada de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ha sido la última en defender la postura del gobierno municipal de no perjudicar a comerciantes y hosteleros madrileños con medidas de racionamiento energético en las luces de Navidad. Levy ha ahondado en el mismo argumento que utilizó el Ayuntamiento para descartar la reducción de un hora en el encendido de las luces, como ya publicó 20minutos: el escaso ahorro económico que supondría recortar las horas de encendido en comparación con el daño que infligiría a los sectores implicados.

Durante la comisión de Cultura, la concejal del Grupo Mixto Marta Higueras había expuesto la necesidad de adoptar medidas de reducción del consumo energético por parte del Consistorio "ante el contexto de la guerra y el cambio climático", siguiendo la estela de otras ciudades que, como Vigo, ya han anunciado que recortará tiempos de iluminación navideña.

En respuesta, la delegada del ramo ha instado a la edil independiente a "no hacer demagogia lumínica" porque el gasto de las luces navideñas en la ciudad es de solo "180 euros por hora". "Eso es lo que supondría ese recorte que usted pide, 180 euros, no millones", ha replicado a Higueras, a quien Levy también ha acusado de que lo que subyace en su pregunta no era el ahorro sino "primero apagar las luces para acabar con el solsticio de invierno y con reyes magos con cortinas de ducha".

Por otro lado, la titular municipal de Cultura ha señalado que en las reuniones que mantienen con los posibles colectivos damnificados (comercio, hostelería, restauración, turismo) les piden que se "mantenga el horario porque se verían afectados".

A juicio de la también portavoz del Grupo Municipal Popular, la Navidad, más allá de los sentimientos religiosos, "es un arraigo, un sentimiento cultural que cada uno vive a su manera", y que reporta un "un beneficio económico importante".

"A pesar de las medidas arbitrarias de Pedro Sánchez, Madrid no se apaga", ha insistido Levy, quien ha invitado a que sea el Gobierno central el que se apriete el cinturón para recortar "la mucha grasa que hay de sobra".