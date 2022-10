Teniente general Gan Pampols: "Rusia no tiene material para sostener una campaña aérea continuada"

El teniente general del Ejército de Tierra -actualmente en la reserva-, Francisco José Gan Pampols (Figueras, 1958), atiende a 20minutos para analizar la situación actual de la guerra entre Rusia y Ucrania. El que fuera jefe de operaciones de SPABRI I en Bosnia-Herzegovina como miembro de la OTAN y jefe del Cuartel General de Despliegue Rápido de la Alianza Atlántica (NRDC-ESP) expone su visión sobre la llegada de soldados rusos a la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, así como el avance de las tropas ucranianas y los múltiples bombardeos rusos en todo el país a raíz del ataque al puente de Crimea.

Desde el fin de semana llegan tropas rusas a la frontera con Bielorrusia. ¿Se podría estar preparando una nueva incursión terrestre en el norte de Ucrania?No lo creo. Primero porque no tienen con qué hacerla y segundo porque las tropas bielorrusas están peor entrenadas y peor equipadas. No estamos viendo aquí el inicio de una acumulación que prepare un nuevo frente ofensivo.

¿Podría ser entonces una maniobra de distracción?En el mejor de los casos la intención es que haya tropas ucranianas que no puedan emplearse en otras zonas y que tengan que estar fijadas en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Pero no porque puedan hacer una ofensiva terrestre.

¿Y Bielorrusia? ¿Se sumará en algún momento a la ofensiva en Ucrania?No. El presidente Lukashenko hace todo lo que puede, pero es consciente de que esta no es su guerra. Hace gestos y apoya decididamente, pero no va a emplear directamente ni tropas ni recursos. Otra cosa es que esté proporcionando repuestos y munición, pero eso es indemostrable.

En la última semana hemos visto un aumento de la ofensiva aérea rusa, con ataques de drones y misiles sobre infraestructura crítica ucraniana. ¿Por qué cree que no se había producido hasta ahora?Ese tipo de ofensiva ya se produjo en febrero. El número de misiles que se lanzaban entonces era casi el mismo que se lanza ahora como represalia por el ataque al puente de Crimea. Lo que pasa es que Rusia no anda sobrada de elementos tierra-tierra de alta precisión, como misiles de alcance intermedio y tipo Bastion; tampoco de Iskander, controvertidos porque Estados Unidos dijo que violaban el tratado de misiles de alcance intermedio. Rusia tiene este material, pero no todo el que le gustaría tener y desde luego no para sostener una campaña aérea continuada. Ha empleado una parte de esos misiles y también misiles aire-tierra, unos aviones de alcance estratégico que vuelan a mucha altura y que no se pueden abatir con los medios de los que dispone actualmente Ucrania.