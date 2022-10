La nueva tarifa de gas para calefacción comunitaria promoverá el contador individual

La nueva tarifa de gas regulada que aprobará este martes el Consejo de Ministros para las comunidades tendrá en cuenta aquellos vecindarios que ya han cambiado sus contadores de colectivo a individual, en cada uno de sus pisos. Se trata de una modificación regulada en un decreto de 2020 y para cuyo cumplimiento las comunidades tenían unos plazos que, en función de la zona climática donde se encuentren y el número de pisos, empezaron a vencer este año y terminará de hacerlo entre marzo y mayo de 2023.

Según apuntan en el Ministerio de Transición Ecológica, la nueva Tarifa de Último Recurso (TUR) que se aplicará a las comunidades para reducir su gasto en calefacción o agua caliente tendrá en cuenta la instalación de contadores o repartidores individuales. De momento, no hay más detalles sobre los efectos para quienes hayan hecho ya el cambio a la hora de acceder a la nueva TUR, que sin embargo no discriminará a las que no lo hayan hecho. Es decir, se beneficiará el 1,7 millón de hogares con calefacción centralizada.

Además, no todas las comunidades estaban obligadas al cambio. La ley de 2020 dejó exentas de tener que pasar de contador colectivo a individual a las situadas en zonas climáticas A y B –las más cálidas, en Extremadura, la costa de Andalucía, Comunidad Valencia, Canarias y Baleares– y permitía no hacerlo cuando no fuera viable técnicamente o económicamente rentable.

Sin embargo, sí animaba a todas las comunidades con calefacción central a acometer un cambio que permitiría a cada vecino a conocer exactamente su consumo y pagar en función del mismo, en lugar de dividir entre todos ellos el gasto colectivo a partes iguales.

790 euros de ahorro al año

Ahora, la nueva tarifa del gas tendrá en cuenta a quienes lo hayan hecho, aunque también podrán acogerse a ella las que no. Así lo esperan también consumidores y administradores de fincas, ya que, independientemente de cuántos contadores haya en una comunidad de vecinos, solo hay un punto de entrada del gas al que se le aplicarán los precios de la nueva tarifa.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula que el ahorro puede ser de alrededor 790 euros al año por piso, si el Gobierno fija para la nueva TUR comunitaria el mismo precio de la tarifa regulada ara hogares con calefacción por gas natural y un consumo que no supere los 9.000 KWh anuales. El coste medio al año del gas para estos hogares es de 723, unos 793 euros menos que la tarifa más barata de gas que hasta ahora están pagando las comunidades en el mercado libre, que son 1.516 euros. Si se toma la oferta más cara –3.013, según el comparador de la OCU–, el ahorro sería de 2.290 euros por vecino y año. Aun con las previsiones del mercado que indican que el precio del gas bajará, a tarifa regulada que ultima el Gobierno seguirá siendo más rentable.

Como la OCU, la Asociación Nacional de Asociaciones de Fincas espera que la nueva TUR comunitaria salga al rescate de vecindarios que cada vez más se encuentran con que las comercializadoras no quieren renovar sus contratos con ellas porque han dejado de ser rentables.

Más ayudas

Además, está previsto que el decreto que se aprobará este martes marque los criterios para acceder al descuento del 40% en la factura de la luz para trabajadores de bajos ingresos. Podrán hacerlo "personas solas que ganen 16.000 euros al año, parejas que ingresen 20.000 o familias de 28.000", según detalló en una entrevista a la Ser la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.

También se ampliarán los baremos para percibir el bono social. El descuento para consumidores vulnerables pasará del 60 al 65% y del 70 al 80% para vulnerables severos.