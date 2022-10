El retraso, anécdota o síntoma. El presidente Sánchez llegó con un minuto de retraso al solemne desfile del 12 de Octubre, Fiesta Nacional, lo que no le libró de unos abucheos no por habituales menos censurables. La descortés tardanza, junto con la ausencia del juez Lesmes, cuya dimisión ha descabezado el Poder Judicial, marcaron una jornada festiva por lo demás brillante. Ojalá no haya que leer el retraso como síntoma de la parálisis institucional en la justicia. España libró ayer, pero hay mucha tarea urgente pendiente.