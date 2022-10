El compromiso por escrito para reformar la ley aleja las posiciones de Sánchez y Feijóo para el CGPJ

El camino que se inició el pasado lunes como "último intento" para acometer la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no parece aún despejado. Mientras algunas voces del Ejecutivo y el PP son optimistas y creen que en "días" podrían dar la noticia que el órgano de gobierno de los jueces lleva casi cuatro años esperando, al mismo tiempo ambas partes siguen sin renunciar a sus líneas rojas, al menos por lo que dicen en público.

El CGPJ ha sido el tema central por antonomasia en la vuelta a la normalidad de la recepción que han ofrecido los reyes por el Día de la Fiesta Nacional, tras dos años de pandemia. Ya sin aforo limitado y sin mascarillas, autoridades, políticos, empresarios y periodistas -hasta unos 2.500 invitados- han compartido salón en el Palacio Real y todas las preguntas se centraban en la negociación abierta para tratar de desbloquear el órgano de gobierno de los jueces.

Ninguna de las partes implicadas da detalles sobre el curso de las conversaciones y, de hecho, sus distintas versiones hacen crecer las dudas sobre si habrá o no acuerdo. Son el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, los que ofrecen esos puntos de vista diferentes sobre lo que está encima de la mesa de diálogo y lo que esperan conseguir de esta negociación. Están de acuerdo en que hay urgencia por volver a la normalidad institucional en el Poder Judicial, descabezado tras la dimisión de Carlos Lesmes, pero no en el cómo llegar a ella y los compromisos que deben adquirir uno y otro lado.

¿Hubo condiciones?

Mientras que Feijóo quiere que el Ejecutivo se comprometa por escrito a que una vez renovado el CGPJ habrá una reforma de la ley para cambiar el sistema de elección de los vocales de dicho órgano para dar más protagonismo a los jueces y magistrados, Sánchez lo rechaza de plano y asegura que en ningún momento se acordó con el líder del PP ninguna condición.

En conversación informal con periodistas en los tradicionales 'corrillos' de la recepción en el Palacio Real, Feijóo ha reiterado que su aspiración en esta nueva negociación es la misma que el PP lleva defendiendo en los últimos meses: que tras renovar el CGPJ, en un plazo de seis meses se reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que los doce vocales del turno judicial sean elegidos por los jueces y magistrados. Y quiere que el Gobierno se comprometa a ello por escrito.

No entiende el líder popular que el Ejecutivo no acceda a ello y ha aprovechado para recordar que así lo planteó también el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, cuando visitó España hace dos semanas.

"El PP sabe perfectamente que eso no va a cambiar", ha zanjado Sánchez cuando se le ha preguntado por la apreciación de Feijóo. Y es que mientras el presidente popular ha deslizado que parte de la negociación pilota sobre ese compromiso que busca el PP para cambiar la ley, el jefe del Ejecutivo ha afirmado que "en ningún momento" se habló de una condición así en la reunión que ambos mantuvieron el lunes en Moncloa. "La posición del Gobierno no ha cambiado. El PP sabe perfectamente que no es una condición y no puede serlo. A partir de ahí, hay que encontrar vías", ha remarcado.

No ha especificado qué vías son esas y sólo hace mínimas concesiones, como volver a la senda de renovar al mismo tiempo el CGPJ y el Tribunal Constitucional (TC). Y aunque insiste en descartar cambios de calado en el modelo de elección de los vocales judiciales del órgano de gobierno de los jueces, sí habla de "mejorar el proceso", aunque manteniendo el control parlamentario.

Estar con Casado o con la Constitución

Sánchez se ha empeñado en poner a Feijóo ante la tesitura de "seguir en la línea" de su antecesor en el PP, Pablo Casado, a la hora de poner excusas para no renovar el CGPJ o cumplir el "pacto constitucional" de 1978. Han sido numerosas las referencias de Sánchez al anterior presidente de los populares para pedir al actual que no repita los mismos comportamientos, trasladando en todo momento las culpas del bloqueo al principal partido de la oposición.

"Yo creo que tras cuatro años de bloqueo y la dimisión del presidente del CGPJ, el PP tiene que tomar una decisión. Ningún presidente del Gobierno ha sufrido un bloqueo cuatro años. Con el PSOE en la oposición se ha renovado siempre el CGPJ", ha recordado.

Eso sí, Sánchez ha dejado claro que la negociación que se abrió el lunes pasado sigue adelante y por eso no ha querido dar detalles de su marcha. Según sus palabras, "hay que ser cauto" y "no contribuir a subrayar las diferencias", aunque sí ha manifestado que "podemos estar ante un acuerdo que es necesario". "No voy a decir nada que pueda estropearlo", ha destacado.

El negociador del Gobierno para este asunto, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ha dado evasivas sobre el estado de la negociación -"no puedo decir nada hasta que esté todo cerrado"-. Sólo ha trasladado que "progresa adecuadamente", mientras que Fernando Grande-Marlaska, ahora ministro del Interior pero magistrado de carrera, se muestra optimista y dice estar "convencido" de que en unos "días" habrá un acuerdo Ejecutivo-PP que incluirá tanto el CGPJ como el Constitucional.