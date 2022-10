El bloqueo de la reprobación de Ossorio en la Asamblea podría acabar en los tribunales

La Mesa de la Asamblea de Madrid bloqueó este lunes las peticiones que registraron Más Madrid, el PSOE y Unidas Podemos para reprobar al vicepresidente Enrique Ossorio por sus declaraciones sobre los fallecidos en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia y sus familiares, sobre los que dijo que "ya lo habían superado". El PP impuso la mayoría que tiene en el órgano de la Cámara para rechazar estas iniciativas, lo que ha desatado una agria polémica en la que se ha sumado hasta Vox y que amenaza con llegar a los tribunales.

Tanto Más Madrid como el PSOE han anunciado este martes que pedirán informes a los servicios jurídicos de la Cámara para conocer cómo se justifica esta decisión. Tanto estas formaciones como Unidas Podemos han recordado que la Mesa es un órgano que exclusivamente tiene que atender a razones jurídicas, esto es de forma y no de fondo, a la hora de admitir a trámite o no las iniciativas que presentan los grupos parlamentarios.

En este caso, la oposición sostiene que se ha tomado la decisión por el contenido de sus peticiones (el cese o la dimisión del vicepresidente Ossorio) y no dan validez a los argumentos esgrimidos para adoptar el bloqueo. Estas justificaciones pasan por señalar que la reprobación es una figura que no está contemplada en el reglamento de la Asamblea, a pesar de que históricamente se han votado. La última, de hecho, hace pocos meses, cuando los partidos de izquierda pidieron la reprobación de la consejera de Familia, Política Social y Juventud, Concepción Dancausa, por el caso de las menores tuteladas por la Comunidad que habían sido captadas por una red criminal que las prostituía.

"Este es un acto de falta de respeto y de falta de transparencia democrática", ha señalado Juan Lobato, portavoz del PSOE, que también ha destacado que ve "cobardía" en el bloqueo orquestado por los ‘populares’ porque denota que "ni siquiera se atreven a debatir". "Con su veto, el PP ya ha reprobado a Ossorio y nosotros vamos a ser implacables para descubrir la verdad sobre la residencias", ha zanjado el también secretario general de los socialistas madrileños.

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, se ha preguntado cómo es posible que la Mesa "incida, se interponga y boicotee el contenido de una iniciativa parlamentaria de la oposición". "Nos parece gravísimo", ha señalado la jefa de la oposición madrileña que ha remarcado que se está dando por inválida una fórmula que con anterioridad se ha utilizado, incluso, desde el PP.

"Vamos a hacer todas las acciones posibles para que no sea la Mesa la que evite y boicotee un debate parlamentario", ha remarcado García. No es la primera vez que Más Madrid lleva a los tribunales una decisión de la Mesa de la Asamblea regional. La pasada legislatura recurrió en amparo al Tribunal Constitucional el acuerdo PP-CS que impidió que esta la formación tuviera un asiento en este órgano, un puesto que acabó ocupando Vox, y el Alto Tribunal acabó dándoles la razón y anulando la decisión.

De momento, esta formación y Unidas Podemos esperan los informes jurídicos para estudiar hasta dónde pueden llevar sus acciones contra el bloqueo de la reprobación de Ossorio. La portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, ha pedido no adelantar acontecimiento en este sentido, pero ya ha remarcado que la resolución que adoptó la Mesa este lunes gracias a la mayoría del PP "contraviene" los usos y costumbres que venía manteniendo la Cámara hasta ahora y ambos, ha recordado, "son fuentes del Derecho". "Hay un interés por que no se hable de las residencias", ha insistido Jacinto.

Las de este martes no son las primeras críticas de la oposición a los criterios de la Mesa en los últimos meses. Desde que comenzó la legislatura este órgano ha rechazado constituir una comisión de investigación sobre las residencias de ancianos, que ha sido solicitada en varias ocasiones por los tres grupos de izquierda y que esta semana la pedirán una vez más, y esta decisión ha sido calificada repetidamente de "arbitraria".

Cambio de criterio

"Por lo que yo he podido saber muy ligeramente, porque tampoco he podido hablar en profundidad que los miembros de la Mesa, es que la Mesa ha tomado una decisión desde el punto de vista exclusivamente jurídico planteando que la reprobación y la petición de ceses de miembros del Gobierno con carácter individual por parte del parlamento no caben", ha valorado por su parte Pedro Muñoz Abrines, portavoz del PP, justificando la decisión que ha tomado su partido en la Mesa.

Muñoz Abrines ha citado que según establecen el Estatuto de Autonomía de la Comunidad y el Reglamento en consonancia con la Constitución y el reglamento del Congreso de los Diputados, los miembros de un gobierno responden de manera solidaria ante peticiones de responsabilidad política y es competencia exclusiva de la presidencia del mismo el cesar a sus miembros. "Creo que eso es lo que ha desarrollado la Mesa", ha manifestado, para reconocer a continuación que en la Cámara se han votado reprobaciones, algunas incluso impulsadas por el PP.

Lo que ha podido pasar, ha continuado Muñoz Abrines, es que los miembros de la Mesa hayan "reflexionado" o "investigado teoría jurídica" y se hayan dado cuenta de que las acciones anteriores no estaban ajustadas al reglamento. "Existe un principio jurídico que dice que los precedentes que no se ajustan a normas no se tienen por qué seguir", ha zanjado el portavoz 'popular', que ha adelantado que "lo más probable" es que en coherencia con esta decisión la Mesa también bloquee futuras peticiones de reprobación, ya no solo de miembros del Ejecutivo, sino también de otros cargos públicos, como puede ser el titular de la Delegación del Gobierno en Madrid.