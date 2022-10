Vox ha anunciado este martes que va a retirar la petición para constituir una comisión de estudio sobre las residencias de ancianos, que había sido activada la semana pasada en la Asamblea de Madrid aunque fue registrada desde noviembre de 2021. La iniciativa había abierto una grieta en la relación entre el grupo que lidera Rocío Monasterio y el PP, que ya dijo la semana pasada que si acababa conformándose ninguno de sus diputados participaría en ella.

"Si el PP se retira de la comisión, se acabó la comisión", ha resumido Monasterio. El partido que preside Santiago Abascal ha cedido a la presión de los 'populares', pero lo ha hecho sin escatimar en críticas. Por un lado, sobre la forma. La portavoz en la Asamblea ha censurado que el Gobierno "marque de qué se puede hablar y de qué no" en el parlamento regional, porque no se respeta la división de poderes y se hurta a los grupos parlamentarios la posibilidad de debatir. Además, Monasterio ha avanzado que no renuncia a estudiar y enriquecer el modelo actual de atención a los mayores en residencias cuando tenga "la fuerza suficiente".

Por otro lado, la líder de la formación ha querido poner el foco en el fondo del asunto, al señalar que Vox "responsabilizará al PP de todo lo que suceda en las residencias en el futuro por no querer mejorarlas".

"Nosotros no vamos a arrastrar al fango a nuestros mayores ni a sus familias, que aún están pasando el duelo", ha señalado Monasterio para justificar en parte la decisión que han adoptado. "Al PP le falta humanidad y a la izquierda le sobra rencor", ha agregado.

El espectáculo dado por la izquierda y el PP ha sido bochornoso.



No vamos a permitir que arrastren a nuestros mayores por el barro por interés electoral.



Seguiremos trabajando por mejorar la vida de nuestros mayores. https://t.co/5KBXmsuLxm — Rocio Monasterio (@monasterioR) October 11, 2022

Monasterio ha anunciado la retirada de la iniciativa en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que se ha celebrado este martes en la Asamblea, de cara a preparar el pleno que se va a celebrar el jueves, en el que estaba previsto que se votara la formación de la comisión de estudio.

Según ha avanzando el portavoz del PSOE, Juan Lobato, Vox no ha manifestado en la Junta su voluntad de renunciar a la tramitación de la comisión, por lo que la iniciativa sigue en el orden del día del jueves. No podrá ser formalmente retirada hasta que la Mesa de la Cámara se reúna ese día, minutos antes de la sesión, y con anterior el grupo proponente habrá tenido que hacer constar en el registro su voluntad.

Desde las filas populares, incluso, han asegurado que se han enterado de la voluntad de Vox cuando Monasterio se lo ha comunicado a los periodistas y ha desvinculado este cambio de postura de la negociación entre ambos partidos para la aprobación de los presupuestos generales para 2023. El portavoz del PP, Pedro Muñoz Abrines, también ha negado que el partido haya exhortado a Vox a retirar la iniciativa, más allá de las manifestaciones que se han hecho públicamente en los últimos días.

En todo caso, Muñoz Abrines se ha congratulado de la determinación adoptada porque ha calificado de "gran error político y estratégico" la activación de la iniciativa. "No voy a entrar a valorar los sentimientos que tienen la señora Monasterio o los diputados de su grupo", ha añadido el portavoz 'popular' sobre la falta de humanidad que les ha achacado la política de Vox.

Críticas de la izquierda

La oposición, que no había aclarado aún si iba a apoyar la comisión de estudio porque no sabía si iba a cumplir con sus expectativas de dirimir responsabilidades políticas sobre las muertes que se produjeron en las residencias en la primera ola de la pandemia, ha reprochado este martes a Vox que haya retirado la iniciativa. "Nos parece un hecho repugnante", ha manifestado Juan Lobato. "¿Qué le ha prometido el PP a Vox?", se ha preguntado el portavoz del PSOE, para opinar que este asunto ha supuesto "la utilización de las víctimas de las residencias como moneda de cambio".

"Es el fin de la pantomima... sabíamos que lo era", ha remachado Mónica García, portavoz de Más Madrid y líder de la oposición madrileña. "A Vox le han interesado los mayores lo que ha durado una llamada del PP", ha agregado, para insistir en la idea de que los de Monasterio han tomado esta decisión tras un pacto con los 'populares'. "Creemos que habrá otro recorte made in Vox", ha añadido.

"Hay un interés por que no se hable de las residencias", ha manifestado por su parte Alejandra Jacinto, portavoz adjunta de Unidas Podemos, que ha considerado que con este asunto se ha "jugado cruelmente con las expectativas" de los familiares de los mayores fallecidos por la Covid-19.

Los tres grupos de izquierda ya han señalado que esta semana volverán a pedir que se constituya una comisión de investigación en la Asamblea, a pesar de que la Mesa, en la que el PP tiene mayoría, ha bloqueado otras iniciativas en este sentido esta legislatura. "Ha habido 7.291 fallecidos. Pues como si tenemos que registrar 7.291 veces esa comisión de investigación", ha asegurado gráficamente Alejandra Jacinto.