Más Madrid ha registrado este miércoles una proposición en la Asamblea para reprobar al vicepresidente y consejero de Educación de la Comunidad, Enrique Ossorio, por unas declaraciones sobre las más de 7.000 de muertes en las residencias de ancianos durante la primera ola de la pandemia.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Ossorio ha sido preguntado por la comisión de estudio sobre las residencias que esta semana ha pedido Vox en la Asamblea. Se trata de una iniciativa que fue registrada hace casi un año y que ha sido activada ahora con el objetivo de "abordar las necesidades sociosanitarias" de estos centros analizando, entre otras cosas, la situación que provocó la Covid-19 entre marzo y junio de 2020.

Esta decisión no ha gustado nada al PP. Este martes, el portavoz de los populares en la Asamblea, Pedro Muñoz Abrines, directamente acusó al grupo que lidera Rocío Monasterio de sumarse "a la estrategia de la ultraizquierda" y este miércoles Ossorio ha opinado que no considera "procedente" la creación de esta comisión.

"Pensamos que no tiene sentido porque mandamos un mensaje falso a los familiares, que es que parece que estamos diciendo, o sospechando, que las muertes que sucedieron se pudieron evitar, y eso no es cierto", ha señalado Ossorio. Pero las palabras que han motivado la petición de reprobación no han sido estas, sino cuando el vicepresidente ha aludido a la situación anímica actual de las familias que perdieron a personas mayores en las residencias durante la primera ola.

"Esta comisión yo creo solo tiene un interés electoral y va a a causar un daño innecesario a esas familias que volverán a pensar ‘¿se podría haber evitado la muerte de mi familiar?’. Eso las familias ya lo han superado", ha afirmado Ossorio desde la Real Casa de Correos.

La portavoz de Más Madrid y líder de la oposición, Mónica García, ha criticado con dureza estas declaración, considerando que cruzan "todas las líneas rojas". "El nivel de nobleza y de inmoralidad de este Gobierno ha tocado techo y eso que tenía el listón bastante alto", ha señalado García.

"Hay 7.291 razones [en referencia al número de mayores que falleció en la primera ola en las residencias] para que este señor no siga ni un minuto más en su puesto. Si no dimite, es el deber de Ayuso cesarle inmediatamente, porque este señor no puede representar a los madrileños", ha abundado la jefa de la oposición madrileña para añadir que su intención es "investigar hasta el final lo que pasó".

La iniciativa de reprobación de Más Madrid también solicita al Gobierno regional que se reúna con los familiares de las personas fallecidas durante la primera ola en las residencias de mayores "para conocer sus demandas y responder sus preguntas".

Críticas de otras formaciones

Otros partidos con representación en la Asamblea también han censurado las palabras del vicepresidente madrileño. "Hay que tener poca vergüenza", ha opinado Lorena Morales, portavoz de Políticas Sociales del PSOE en la Asamblea regional, mientras que Alejandra Jacinto, portavoz adjunta de Unidas Podemos, ha asegurado que "el problema del señor Ossorio es, una vez más, negar la evidencia".

"Lo hizo con la pobreza", ha agregado Jacinto, recordando otras declaraciones del miembro del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que levantaron la polémica.

"Dicen que en Madrid hay tres millones de pobres. Pues... ¿por dónde estarán?", dijo el pasado marzo Ossorio tras ser preguntado por un informe de Cáritas sobre pobreza. En aquella ocasión también se pidió su reprobación y el vicepresidente recibió un espaldarazo de apoyo de la presidenta. "Es la gestión de la izquierda la que provoca la pobreza y las desigualdades", zanjó Díaz Ayuso en la Cámara de Vallecas.