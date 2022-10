El regreso de Ana Rosa Quintana se convirtió, el pasado lunes, en uno de los acontecimientos más esperados y comentados por todos los medios de comunicación. La presentadora, que no dudó en relatar cómo había sido su experiencia contra el cáncer de mama, recibió una calurosa bienvenida.

Este martes, Quintana ha destacado que, tras la emisión de El programa de Ana Rosa, Mediaset convocó una rueda de prensa en la que la presentadora atendió a todos los medios de comunicación presentes: "Estuvimos casi hasta las seis de la tarde".

Así, Ana Rosa ha destacado: "Era como en una nube. ¿Sabes el día que tienes un acontecimiento muy importante o el día que te casas y lo vives, pero no eres consciente de lo que estás viviendo? Necesitas después, al día siguiente, con el churro y el café, reposar y revivir realmente cómo fue".

"Fue impresionante, emocionantísimo, agradecida con todos los compañeros y con todo el mundo... Gracias", ha destacado la presentadora. Durante la rueda de prensa, Ana Rosa estuvo acompañada por la CEO de Unicorn Content, Chelo Montesinos, y la directora de comunicación de Mediaset, Mirta Drago.

Quien tampoco quiso perderse la vuelta de la presentadora del matinal de Telecinco fue Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset, con quien Ana Rosa se fundió en un abrazo y agradeció el apoyo que había recibido por parte de todos los directivos de la cadena.

"Me fui feliz por todo. Para mí, solo volver a lo que ha sido tu vida, poder decidir qué, cómo y cuándo lo hago me parece maravilloso. Fui a la Asociación Española Contra el Cáncer y no sabéis cómo me trataron. Aconsejo a las mujeres que vayan, les asesoran y les orientan en muchísimas cosas porque cuando te detectan una enfermedad como el cáncer al principio estás muy perdida y necesitas encontrar los caminos. Te aconsejan muy bien".

Respecto a los datos de audiencia del matinal el pasado lunes, la presentadora ha querido agradecer a todos los que eligieron El programa de Ana Rosa para informarse: "No es que nos vieran, pero yo he sentido que me acompañaban en un día muy importante. Un día en el que había tantas emociones que era difícil de gestionar".

Por su parte, Cristina Tárrega, emocionada, ha destacado que aún no podía creerse que Ana Rosa hubiera vuelto: "Yo miro este sofá y no me creo que estemos aquí". Así, la presentadora ha recalcado que la colaboradora ha estado todos los días, durante los once meses, pendiente de ella.

"Les digo a todas las mujeres que les hayan diagnosticado, que estén en tratamiento o que les vayan a diagnosticar, que hay que levantarse y para adelante. Hay que vivir cada día e intentar estar bien. Hay que cuidarse y agradecer a todos los que están contigo, que también lo están pasando muy mal", ha sentenciado Ana Rosa Quintana.