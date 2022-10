El regreso de Ana Rosa Quintana a la televisión tras once meses alejada de su programa ha sido un gran motivo de alegría tanto para sus compañeros como para los espectadores. Así, después de 342 días sin ponerse frente a las cámaras, este lunes la presentadora ha vuelto a El programa de Ana Rosa.

A petición del resto de colaboradores y de su equipo, Quintana ha relatado cómo está siendo su experiencia contra el cáncer: "Si puedo ayudar a alguna persona que esté pasando por lo mismo, que lo haya pasado o que lo va a pasar, yo encantada".

"Creo que llevo trabajando desde que tengo uso de razón y haciendo programas diarios desde hace más de treinta años. Solo hubo un momento de parón, que fue el cambio de cadena. Yo estaba en Antena 3 me quedé embarazada y luego empecé aquí en diciembre. Volví el 10 de enero de 2005. Fue como una primera vez porque llevaba mucho tiempo sin trabajar", ha recordado la presentadora.

"Ahora ha sido como una primera vez también. Anoche no podía dormir, no podía conciliar el sueño. Tenía una cosa en el estómago que no eran nervios, era emoción también por el reencuentro. Me fui de aquí y volví solo un día. A la mayoría de los compañeros no los he vuelto a ver en once meses. No solo por el tratamiento contra el cáncer, sino porque también estábamos en pandemia. Ver a gente y salir era complicado. He estado muy metida en casa, con la familia y viendo a poca gente".

"Físicamente me encuentro fenomenal. No estoy dada de alta. He acabado un tratamiento. Me encuentro estupendamente, pero podré decir que estoy dada de alta dentro de cinco o seis años. Es un tratamiento que una vez que acabas con la quimio, la radio y las intervenciones quirúrgicas te queda un tratamiento de pastillas, una de dos años y otra de cinco, con revisiones con escáner cada trimestre y analíticas prácticamente todos los meses", ha destacado Ana Rosa Quintana.

"No hay que echar las campanas al vuelo. Yo me encuentro bien, pero me he encontrado bien durante todo el tiempo", ha agregado la presentadora que, además, ha señalado que el programa de hoy ha sido "volver a la vida": "Bendita rutina. Reencontrarme con mi familia. Al final, aunque te encuentres bien, estás en tu casa, llega septiembre y los chicos se van a estudiar, Juan se va a trabajar y era todo raro".

"Esta enfermedad no solamente es un tratamiento. Es dura, llevándolo bien es dura. Te retiran de la vida, de tu cotidianeidad, de la libertad. Cuando estás con la quimio hay que tener mucho cuidado con las defensas y tu vida se limita a 'tengo que estar muy bien para no perder ninguna sesión'. Yo he hecho mucho deporte, he cuidado mucho la alimentación, pero todo con la obsesión de no perder ninguna sesión y terminar cuanto antes", ha resaltado.

La presentadora ha agradecido a todo el personal sanitario que ha llevado a cabo su seguimiento: "Te lo hacen tan fácil... Los médicos son tan maravillosos". "Yo he tenido mucha suerte. En el entorno familiar, mi marido ha venido a todas las sesiones de radio. Solo un día no pudo y vinieron mis amigas y mi hijo. Hay gente que va sola y en metro y luego llegan a casa, tienen niños pequeños y hay que atenderlos. A lo mejor tienen unas parejas que, en ocasiones, con esta enfermedad, que es para la familia, se rompen las relaciones. En ese sentido, me siento una afortunada".

"Vosotros y mis amigas... Yo creo que debían tener un Excel porque no había ni un solo día que no apareciera alguna. Yo no he estado sola. No he sentido esa soledad. He sentido muchas cosas, pero soledad no", ha añadido la presentadora. "Los humanos somos muy idiotas, todos creemos que hemos aprendido muchísimo y que son experiencias que te van a cambiar la vida"

"Yo sé que mi vida tiene que cambiar y que no puedo llevar el ritmo que llevaba antes y si mis médicos me han dejado incorporarme es con el compromiso de que me voy a cuidar. Cuando yo termine el programa, que ya es intenso, no voy a hacer más cosas, voy a descansar todo lo que pueda, no voy a tener estrés, pero eso luego es muy difícil... Que no voy a tener disgustos, pero es que eso te viene solo, no los buscas. No sé si he cambiado. He sido muy positiva".

"Hay que aprender a valorar más las cosas, el tiempo libre, a agradecer más... A mí lo que me ha ocurrido es tan mágico... Que vosotros, cada día, durante once meses, todos los días, hayáis tenido una palabra, un recuerdo, que todos los días yo he recibido mensajes de todo el equipo, pero sobre todo de personas que no me conocen, Me han hecho llegar todo tipo de oraciones, estampitas, música para ayudarme, libros... He sentido tanto apoyo y cariño que era una responsabilidad decir 'Dios mío, qué suerte tengo. Me he sentido tan querida por la calle y por todas partes que no tengo vida para agradecerlo".

El matinal ha preparado un vídeo en el que varias personas anónimas pedían, durante el tiempo que la presentadora tuvo que ausentarse, su pronta recuperación y su regreso a la televisión. Tras verlo, Ana Rosa Quintana ha asegurado que "no quería llorar", pero ni ella ni Joaquín Prat han podido evitar las lágrimas: "Lo que nos hemos reído y lo que nos vamos a reír. Hay que reírse más".

"Este es un equipazo, ya no solo profesionalmente, que lo vemos todos los días, sino que hay personas maravillosas", ha sentenciado la presentadora, agradeciendo, una vez más, el trabajo que han hecho sus compañeros para mantener el programa a flote durante su ausencia.