Ana Rosa Quintana, "no queda otra"

Hay una vieja televisión que siempre ha sido peligrosa: la televisión de la historia de superación, la televisión de coronar héroes, la televisión de la condescendencia. La que hace daño porque marca batallas como ganadas. O perdidas. La que envuelve a las personas en la asfixiante intensidad de un melodramatismo perverso.

En cambio, hay otra televisión más sana: la televisión que se construye a través de la naturalidad de compartir. Así ha regresado Ana Rosa Quintana a Telecinco, once meses después. Concreta, haciéndose un Fray Luis de León. "Como decíamos ayer, les dije que nos veríamos pronto. A mí la verdad es que se me ha hecho un poco largo. Pero ya estoy aquí". Ya está. De hecho, en un instante, daba la sensación de que no se había ido nunca y empezó con su editorial político de costumbre.

Pero Ana Rosa Quintana no podía ocultar el nervio del retorno. Y durante su primer programa, a pesar de la aparición de Ortega Cano y su necesidad de verbalizar al mundo una hombría contaminada, la comunicadora ha logrado también compartir en pantalla sus emociones desde esa transparencia que termina siendo muy útil para la sociedad, pues visibiliza la realidad de una enfermedad sin intensidades. Como una más. Porque la enfermedad iguala. Con la diferencia de que un personaje público puede despertar esa identificación que permite a la audiencia sentirse menos sola frente a la adversidad.

Incluso cuando sus tertulianos evidencian no entender nada soltando la pelotera grandilocuencia de "estás dando una lección", Quintana recoge cable y, de nuevo, relativiza con "no queda otra", expresión que termina redondeada con su particular risa. Carcajada que tampoco puede contener después, cuando Ortega Cano exclama mirando a una cámara -o a lo que creía él que era una cámara- "todavía mi semen es de fuerza". Momento peligrosamente desquiciante que rompe, cual incontrolable salvavidas, la irrupción de esa misma risa con la que Ana Rosa Quintana conquistó a la audiencia en la década de los noventa relajando los juicios de 'Veredicto' o, más tarde, en otros juicios, los de 'Extra Rosa'. Su retranca era sólo suya. Y, visto lo visto, lo sigue siendo.

Ese sutil "no queda otra" no estaba en el guion de ningún discurso de vuelta, para muchos hasta habrá pasado desapercibido. Pero es un buen resumen del crecimiento vital, sus circunstancias, sus sobresaltos. De seguir intentándolo, siempre. No queda otra.