Ateava, la asociación de trabajadores esenciales afectados por Astrazeneca: "A mí esto me ha partido la vida"

La vacunación en España comenzó el 27 de diciembre de 2020 tras varios meses de pandemia. Los primeros en recibir su dosis fueron los trabajadores esenciales y algunos de ellos dicen sufrir hoy en día consecuencias de esa primera inmunización. De ahí nace la idea de crear Ateava, una asociación que reúne a trabajadores esenciales afectados por su vacunación con Astrazeneca, tal y como informa El Heraldo de Aragón.

La mayoría de los miembros de Ateava son mujeres ya que son las que registran más síntomas. Encefalomielitis miálgica, fatiga crónica, infartos cerebrales o pulmonares son algunos de los síntomas con los que viven personas como María Ruiz o Paloma Gaspar. Ambas son maestras en Zaragoza y ya acumulan un año con tratamientos con anticoagulantes debido a tromboembolismos que sufrieron tras vacunarse con Astrazeneca.

"No somos antivacunas ni negacionistas. Precisamente estamos así porque nos hemos vacunado, pero sí que creemos que como mínimo nos deben una ayuda. Si en ese momento fuimos esenciales, ¿por qué ahora somos tan invisibles?", recalcan al medio aragonés.

María, una de las fundadoras de la organización, explica que no puede llevar una vida normal. "Antes me iba a correr, me duchaba, levantaba a los críos, me los llevaba al cole. A mí esto me ha partido la vida", lamenta.

La asociación ya cuenta con un centenar de profesionales, un 80% de mujeres, en cambio no tienen un diagnóstico estable que relacione sus síntomas con la vacunación. Así, la asociación ha manifestado que en la comunidad de Aragón ya hay seis mujeres afectadas, según cifras de Ateava, que podrían tener reacción a la vacuna de Astrazeneca.

Los miembros piden sobre todo "ayuda" ya que se están costeando la "asistencia médica, psicológica, farmacéutica y la rehabilitación ellos mismos.

El próximo noviembre tendrá lugar un encuentro médico con doctores que lucharon contra la pandemia en sus comienzos. La organización intenta mostrar esta problemática y solicita a la administración que investigue las consecuencias de la vacunación.