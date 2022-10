Miguel Frigenti carga contra Rafa Mora: "Me recuerda a los matones del cole que se metían conmigo por ser mariquita"

La relación entre Miguel Frigenti y Rafa Mora va de mal en peor. A sus sonados desencuentros en directo cada tarde en Sálvame sigue ahora una entrevista del periodista en la que ha cargado contra el valenciano.

En ella, Frigenti desvela en Outdoor cómo está actualmente su relación con Rafa y cómo se siente al respecto.

"¿Sabes lo que pasa con Rafa Mora?", se pregunta el periodista, que responde. "Que quizá no es tanta responsabilidad suya, que lo es porque mete mucho la pata en muchas ocasiones, como dolor que yo pueda tener mis movidas que haya tenido en mi vida de las que él no es responsable en ningún caso", contó.

"Pero es que Rafa Mora me recuerda a los matones de claro, de estos del colegio. De estos que se ponían con los amiguetes a meterse con el mariquita o con el friki", dice sobre su compañero de programa.

"Le veo y digo: 'me da pereza este chico'", asegura sobre el valenciano. "Es compañero mío y trabajo con él. Ya está. A mí él no me cae bien. Ni yo a él. Y es algo que no va a cambiar. En la vida no tenemos por qué caernos todos bien ni por qué gustar todos", remata Frigenti.