Tras viralizarse el vídeo de los estudiantes del Colegio Mayor Elías Ahúja, que gritaban cosas como "ninfómanas", "putas" y "os vamos a follar" a sus compañeras del edificio colindante, el Colegio Mayor Santa Mónica, muchos se han pronunciado, tanto para quitarle hierro al asunto como para criticar estos actos machistas. Y ahora ha sido Miguel Frigenti quien ha compartido el testimonio de uno de sus mejores amigos, que parece vivir en ese centro masculino.

Las propias alumnas del colegio femenino mostraron opiniones divididas, mientras que muchos políticos condenaron lo sucedido. Por su parte, la Fiscalía está investigando estos gritos por un presunto delito de odio.

Después de salir a la luz el vídeo, que muchos han justificado diciendo que es una "tradición", han surgido diferentes testimonios que hablan de este colegio mayor, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid (UCM). No solo relacionado con actitudes machistas, sino también con los comportamientos entre los propios residentes del centro.

Así lo ha asegurado Miguel Frigenti, colaborador de Sálvame, que ha compartido en Twitter lo que le ha contado uno de sus mejores amigos que vivió allí: "Entraban a las 3 de la mañana a tu cuarto y te zurraban".

"Me metieron en un altillo enano a las 12 de la noche y cada hora tenía que salir a dar las campanadas y volver a entrar. Y si no, me daban un tortazo", aseguró este joven sobre las novatadas. "Estar de rodillas mientras te hacían comerte una galleta con pasta de dientes [...] Lo tenías que hacer si no querías ser aislado, pasamos todos por eso".

"Si te quejabas a dirección te invitaban a irte. Yo nunca lo hice por miedo", le contó por WhatsApp. "En el primer año, para todos los novatos es igual. Dos meses así, día sí, día también. No había descanso".

"Abuso físico, verbal, psicológico", aseguró. "Es un colegio donde, si no sigues ciertos patrones o comportamientos, te hacen vacío y te acabas marchando. No todos son mala gente, pero hay mucho descerebrado carca".