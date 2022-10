Patricia Pardo, sobre las declaraciones de las alumnas del Colegio Santa Mónica: "Están haciendo una enorme putada a las mujeres"

Los cánticos de los alumnos del Colegio Mayor Elías Ahúja contra sus compañeras de enfrente, las jóvenes del Colegio Mayor Santa Mónica han supuesto un auténtico revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación, que han calificado los insultos como denigrantes y machistas.

Debido a la viralización de los vídeos, los responsables del centro se han visto obligados a tomar medidas al respecto y, tras destacar que se trata de un hecho aislado, han comunicado la expulsión del alumno que comenzó los cánticos.

Este viernes, El programa de Ana Rosa ha mostrado algunas imágenes de otros años en los que se ve cómo los estudiantes gritan los mismos insultos a las alumnas del colegio con el que están hermanados: "Salid, putas, del burdel, que los ahúja ya estamos aquí. No me importa lo que digan, 'seig heil', lo que digan los demás".

Por su parte, las colegialas han señalado que no se sienten ofendidas por los insultos de sus compañeros, pues se trata de una "tradición": "Aquí nadie está ofendido, nadie. Nos da rabia porque son amigos nuestros, familiares... que nos tratan fenomenal, que nunca nos querrían hacer daño. Son ellos mismos quienes nos acompañan para que no vengamos solas a la puerta del colegio. Creo que se están sacando las cosas de contexto".

"Es un pique que tenemos entre nosotros, de broma. Ellos nos chillan unas cosas, nosotras otras como insultos graciosos, 'es que no valéis para nada'. Empezamos a cantar primero nosotras, luego ellos nos responden y nos empiezan a insultar, de broma, luego nosotras los insultamos más aún. Es una cosa pactada. Nos lo pasamos fenomenal y si se saca de contexto, está claro, parece una cosa que no es", ha señalado la joven.

Ante esto, Patricia Pardo no ha podido evitar mostrar su indignación: "Lo que ha ocurrido con las chicas lo explica todo. Ese es el problema, la tolerancia de las que deberían ser las víctimas. ¿Cómo que es una tradición? ¿Cómo que son normales este tipo de comportamientos e insultos? ¿De verdad es normal, una tradición, que te llamen puta ninfómana?".

"Yo estoy segura de que ninguna de estas chicas es una puta, pero lo que tengo clarísimo es que le han hecho una enorme putada a todas las mujeres. ¿De qué sirven las manifestaciones, las charlas, los comentarios en platós de televisión? ¿De qué vale la lucha contra el patriarcado, discursos en pro de la igualdad? De absolutamente nada. Ellas, que son universitarias, que en teoría tienen una formación académica, un estatus y un nivel, disculpadme, no lo habéis tenido, en absoluto", ha agregado la periodista.

"Si esas chicas son vuestras portavoces y de verdad os representan a todas, creo que tenemos un enorme problema. Por otro lado, deberíamos hacernos mirar todos qué es lo que pasa en nuestro país con la tradición. ¿Es un cajón desastre en el que cabe absolutamente todo o es que baja, de repente, un magistrado del Supremo y da inmunidad para todo? 'No, es que como es una tradición, es normal y no pasa nada'. Creo que hay un trecho muy grande entre tradición y este tipo de voces, que escuchamos durante la tarde de ayer, de mujeres que, por ser con la que con más fuerza enarbolan la bandera feminista, dicen que es una agresión sexual", ha agregado la presentadora.

"No, no es una violación ni una agresión sexual. Vamos a dejarnos de magnificar las cosas. Seamos ecuánimes, prudentes y justos. No, no vamos a calificarlo como una violación porque no lo es. En todo caso, es un acoso verbal, pero creo que todo esto lo que hace es desvirtuar el discurso feminista y me parece muy preocupante lo que está pasando. Cuando ayer vi las imágenes de los chicos sabía que teníamos un problema, pero cuando por la tarde las escuchamos a ellas, casi me echo a llorar", ha sentenciado Patricia Pardo, visiblemente enfadada.