Las víctimas de los cantos misóginos del colegio mayor: "Estaban organizados. No quiero imaginar qué harán con copas de más"

El silencio cubre hoy la entrada del Colegio Mayor Elías Ahúja. Los estudiantes universitarios entran y salen de su residencia sin mediar palabra, apartando la cara y sin detenerse tras la difusión de un video de cánticos misóginos hacia las compañeras del colegio colindante. "No es la primera vez que ocurre esto, ya nos advirtieron algunas veteranas. Siempre se han mantenido calladas pero todos los años pasa algo del estilo aunque no se haga viral", comentan dos estudiantes que residen en el Colegio Mayor Santa Mónica y que han visto en primera persona como sucedieron los hechos.

Las dos jóvenes estudiantes no dan crédito a lo sucedido. "La verdad, da mucho miedo pensar que con los compañeros que hacemos actividades sean así. Estaba preparado y organizado. Esto no ha sido algo casual y espontáneo, solo hay que ver el vídeo", comentan. Se sienten desconcertadas y admiten que les da miedo hablar ya que no saben hasta dónde pueden llegar las represalias. Bajo el grito de "¡Putas, salid de vuestras madrigueras como conejas, sois unas putas ninfómanas, os prometo que vais a follar todas en la capea! ¡Vamos, Ahúja!", los residentes del Colegio Mayor Elías Ahúja comenzaban los canticos denigrantes hacia las compañeras del colegio femenino.

"Si organizan esto así no quiero imaginar lo que harán cuando tomen unas copas de más, quién me dice que no se alíen para algo peor", comenta preocupada una de las chicas. Próximamente se iba a celebrar una fiesta en una capea donde se reunirían los estudiantes de ambos colegios mayores, se contempla por parte del rectorado cancelar esta celebración con el fin de dar un "castigo ejemplar".

Seguimos ampliando esta información...