Omar Sánchez desvela cuándo y por qué se rompió su matrimonio con Anabel Pantoja

Coincidiendo con la vuelta de Anabel Pantoja a televisión con una entrevista el pasado viernes en el Deluxe, Omar Sánchez, su ex, ha hablado con sus compañeros de Pesadilla en el Paraíso del verdadero motivo de su separación, destapando así un capítulo nuevo en su mediática ruptura.

Tiene que ver con algo que pasó entre él y Anabel Pantoja tras su boda, y que la sobrina de Isabel Pantoja no pudo perdonarle.

"Entro en Supervivientes y, cuando salgo, es una persona diferente. Muchas discusiones y no me cuadraba. Empezamos a organizar la boda, pero yo ya estoy frío. Aún así, tiro para adelante y me caso", puso en situación Omar ante la audiencia.

"El día antes de la boda fallece la abuela, y se van a Sevilla. Su primo decidió no ir a la boda y quedarse en Sevilla y su tía nos felicitó y dijo que adelante con la boda. Luego, en vez de irnos de viaje, ella se fue a Sevilla con su familia. Y surge algo estando allí", reveló el surfista.

"Surge algo y yo no estuve por equis motivos. Ahí empieza el camino hacia abajo, una cuesta sin frenos". Pero, ¿qué fue aquello que ocurrió y que colmó el vaso de su relación?

Aunque él no dio más detalles, sí lo hicieron en plató. Nagore Robles, amiga de Anabel, contó que sabe a qué se refiere. "Pasa algo que es la gota, pero hasta ahí porque es muy privado y personal. Anabel considera que Omar tendría que haber estado con su mujer en algo así y él no estuvo", sentenció.