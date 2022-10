Alvargonzález (Guardia Civil): "La proliferación de fábricas de tabaco ilegal se debe a su rentabilidad y poco castigo penal"

La reciente proliferación de centros de producción de tabaco ilegal es una realidad, así lo demuestran los últimos datos ofrecidos por la Encuesta de Paquetes Vacíos (EPS) elaborada por la consultora IPSOS. Esta actividad se ha situado en un 0,9% del total del comercio ilícito, un dato que a priori no parece preocupante, pero que muestran el alza de este comercio.

Tan solo en lo que llevamos de año se han desmantelado 11 fábricas clandestinas, más del doble que en el mismo período de 2021, y cuya capacidad de producción supera los 5 millones de cigarrillos diarios. Esto sitúa a España como un punto importante en la producción y posterior comercialización de tabaco ilegal en otros mercados con mayores precios.

Estos datos se han dado a conocer en un congreso organizado por Altadis, presentado por su presidente, Jon Fernández de Barrena, y en el que han participado dirigentes de Vigilancia Aduanera, la AEAT, la Guardia Civil, la Brigada Central de Estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía, de CETARSA, así como economistas y altos cargos de la Administración Central y Autonómicas.

De esta forma, el teniente de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Sevilla, Jesús Alvargonzález Slater, señala que la causa de este auge se debe a dos puntos "la gran rentabilidad que tiene y el poco reproche penal que existe". Igualmente, la jefa del Área de investigación aduanera de la Subdirección General de Operaciones, AEAT, Beatriz Ageitos, señala que no se puede asegurar que la hoja de tabaco sea de procedencia española, como lo es el de producción legal.

El panorama actual

En comparación con 2021, este año se han detenido, según datos de la comandancia de Sevilla, 33 personas, mientras que en el pasado año fueron solo 8. Este incremento exponencial se debe a que las investigaciones se tratan como organizaciones criminales, a pesar de destinar más tiempo y recursos, los resultados son mayores.

En este sentido, Slater explica la operación MUTIG-2, en la que se incautaron 4.082 kilogramos de picadura de tabaco, 19 picadoras y se detuvieron a 23 personas. Igualmente, en la operación Itálica 94 Nicotilla fue donde se incautó por primera vez armas de fuego, confirmando la conformación de organizaciones criminales en las fábricas ilegales.

Igualmente, Ageitos indica que durante la operación Acrópolis se desmanteló la primera fábrica de filtros para la fabricación de cigarrillos en España.

Rozando la esclavitud

Por otro lado, el Jefe de Sección UDYCO de la BPPJ de Zaragoza, Carlos Gracia Turrau, expone que las condiciones en las que los trabajadores se encontraban "rozaban la esclavitud". "Usaban a inmigrantes ilegales, los llevaban a la nave con los ojos tapados y estuvieron más de un mes sin salir de allí". Además, cuenta que ese tabaco no pasa ningún control sanitario y que el estado en el que se encontraba la nave era lamentable.

Qué impacto económico tiene

Estos hechos comprenden un problema de economía sumergida en nuestro país que hacen que el comercio legal de tabaco se vea afectado de forma directa con pérdidas importantes de dinero. Como explica Turrau, solo en la operación MALPICA, se intervino maquinaria especializada en la producción por un valor de un millón y medio de euros, y se calculó que se defraudaron un total de 1.232.916 euros.

Sin embargo, el impacto total no se puede calcular con exactitud, solo se puede estimar, ya que es una actividad que no está declarada y no se tiene un control sobre ella, así lo explica, el profesor de Economía de la Universidad de Alcalá, José Carlos Díez. A esto se le suma la imposibilidad de saber cuanto beneficio ha generado una fábrica ilícita antes de ser desarticulada, con la consiguiente suma ingente de dinero.