Tres chubasqueros infantiles por menos de 20 euros para que las lluvias (¡y los charcos!) solo sean diversión

Aunque a principio del curso escolar ya hicimos un desembolso importante para que nuestros pequeños tuvieran todo listo para volver a empezar, no nos libramos de seguir invirtiendo en sus necesidades. El material para las clases, la equipación para las extraescolares o la ropa que se les queda pequeña cada mes son solo algunos de los gastos que seguimos manteniendo. Y, ahora que las temperaturas comenzarán a bajar, toca poner a punto abrigos, jerséis y calzado de invierno... ¡y estamos seguros de que no les van a valer las prendas del año pasado!

Así que no nos queda más remedio que ponernos a buscar las mejores prendas de abrigo para los meses de frío que están por venir. Tampoco está de más comprobar de paso si nuestros pequeños están equipados para los días de lluvia: desde prendas impermeables hasta botas adecuadas para saltar en los charcos. ¿No te parece que es un buen momento para añadir a su vestidor un chubasquero? Además, no tenemos por qué invertir demasiado dinero, menos si acudimos a Sinsay, en cuyo catálogo podemos encontrar modelos preciosos (¡y prácticos!) por menos de 20 euros.

En color verde agua y naranja. De 104 centímetros a 140, este chubasquero con capucha con interior acolchado es ideal para afrontar este otoño. Se cierra con cremallera para que puedan ser autosuficientes, tiene dos bolsillos amplios para guardar todo lo que quieran y un parche decorativo muy divertido con un dinosaurio que les encantará. ¿Lo mejor para nosotros? La confianza de que es un abrigo impermeable que les protegerá del frío y que, además, solo cuesta 20 euros, para que, cuando den el estirón, ¡la nueva inversión duela un poco menos!

Tiene forro acolchado para que, además de proteger de la lluvia, ¡abrigue! Sinsay

Además, para quienes así lo prefiera, también está disponible en color rosa con las mismas características que el anterior. Eso sí, con un ligero cambio: en vez del escudo de dinosaurio en el frontal izquierdo, lleva un unicornio que también les encantará.

La versión rosa solo difiere en el escudo delantero, en este caso de unicornio. Sinsay

Y si nuestros niños no son de azul ni verde, sino del amarillo grumete tan reconocible, ¡también hay una opción ideal! Este modelo, no obstante, no tiene forro acolchado, siendo más ligero pero de menos abrigo. Con cremallera y bolsillos, este chubasquero tiene un detalle extra que les encantará: detalles reflectantes para no pasar desapercibidos.

El modelo amarillo, menos abrigado que los anteriores. Sinsay

