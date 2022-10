El duro relato de Miriam Sánchez, de los engaños de Pipi al estigma del cine para adultos: "He sido víctima de su machismo"

Hace más de un mes que Sálvame emitió con permiso de Pipi Estrada unas imágenes en las que se veía cómo su ex, Miriam Sánchez, arrancaba los cables del coche del periodista en plena calle discutiendo con él. A partir de entonces, la ganadora de Supervivientes 2008 ha pasado su etapa más dura.

La exactriz ha hablado en la revista Lecturas con total sinceridad sobre su tormentosa relación con Estrada, confesando que vivió un auténtico infierno que aún continúa. Además, también ha querido tratar su etapa como intérprete en el cine para adultos.

Miriam Sánchez estuvo saliendo con Pipi Estrada durante siete años y juntos se convirtieron en padres de una niña que actualmente tiene 15 años y cuya llegada fue inesperada para ellos. "Cuando empezamos, Pipi me dijo que era estéril y que no me preocupara al mantener relaciones sexuales. ¡Y al mes me quedé embarazada!", ha dicho la de Vallecas.

Miriam reconoce que con 23 años no estaba preparada para ser madre, pero él "se puso de rodillas" para pedirle que tuviera el bebé. A pesar de esas dudas del inicio, confiesa que ahora adora a su hija y ha aprendido "a ser buena madre".

Y es precisamente con la figura de su hija la que ha agravado la guerra entre ellos. "Me dijo que él era un periodista reputado y yo una actriz de cine erótico a la que él había recogido y que un juez nunca me daría la custodia", ha confesado con sentimiento.

En cuanto al cine para adultos, Miriam Sánchez asegura que ya le ha quedado "un estigma para toda la vida". De hecho, su hija ha tenido que sufrir bullying por ello. Eso sí, desde un principio decidió explicárselo todo muy claro porque "no quería que ella fuera por ese camino" puesto que es "un espacio muy machista" del que ella ha sido víctima.