Olga Moreno y Rocío Flores, enfrentadas y al borde de la ruptura por Agustín Etienne

Guerra entre Olga Moreno y Rocío Flores. Lo que parecía una relación inquebrantable podría estar pasando actualmente por su peor momento. Así lo asegura en su edición de este miércoles la revista Lecturas, que habla de un enfrentamiento entre ambas que podría propiciar una ruptura en su relación.

Según la revista, el motivo no es otro que la nueva ilusión de la empresaria, su representante, Agustín Etienne, con el que sale desde hace unas semanas, según confirmó ella misma.

"He encontrado al hombre que me hace feliz", dijo Olga de Agustín. De él comenta que "ha sido fundamental" en el proceso que ha vivido y "se ha convertido en un pilar" para ella. "Me encanta cómo es, su forma de ser y su forma de tratarme", aseguraba la exsuperviviente.

Eso sí, Olga también quiso dejar claro cuándo empezó esta relación. "No lo hizo hace dos meses, fue hace muy poco, de verdad. Me hubiera gustado contarlo más adelante, aún es pronto", confesó.

Precisamente estas palabras habrían sido el punto de inflexión en la relación con la hija mayor de Antonio David, su ex. Según Lecturas, el anuncio de esta nueva relación ha pillado por sorpresa al entorno de Olga, especialmente a Rocío Flores, que no tenía ni idea de este romance, del que se enteró por la prensa.

Sería tanto el cabreo de la joven que su entorno asegura que se siente "traicionada". De hecho, y siempre según la información de la revista, al enterarse de la noticia, Ro dejó de seguir a Olga en las redes, aunque luego rectificó. Eso sí, compartiendo un críptico mensaje: "Solo existe lo que se demuestra. Lo demás es viento".

Tal y como recuerda la revista, no sería la primera vez que la joven se molesta con la exmujer de su padre. Ya lo hizo cuando esta última dio una exclusiva en la que se sinceraba sobre su relación con Antonio David.