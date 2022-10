El incremento de la incidencia covid aviva el miedo a una nueva ola: "Vamos a ver un pico y será probablemente ahora, en otoño"

A mediados del mes pasado, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Ghebreyesus, afirmó que el fin de la pandemia de covid-19 "nunca había estado tan cerca". Apenas un par de semanas después, la incidencia en mayores de 60 años -aquella de la que informa el Ministerio de Sanidad- ha comenzado a subir en España y, aunque la ocupación de camas convencionales y en UCI se mantiene, los expertos contemplan la posibilidad de que se trate del inicio de un nuevo pico.

En la última semana, la incidencia a 14 días por cada 100.000 habitantes en esa franja de edad ha subido 13 puntos, hasta los 150, y los especialistas advierten de la necesidad de permanecer atentos a esa tendencia para comprobar si se consolida. "Este indicador ha sufrido este incremento en siete días, a pesar de no incluir a los pacientes jóvenes. Es una cifra que no deja de ser alarmante", comenta Lorenzo Armenteros, tesorero de la Sociedad Española de de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

"Estamos viendo más casos ahora. Antes hubo una meseta, pero en la última semana hemos percibido un incremento destacable. Al menos esa es mi experiencia personal. No se trata de un número de pacientes covid llamativo, pero sí superior al de los dos últimos meses. Son datos que están relacionados con el cambio de temperatura y la llegada del frío", ahonda.

Ante estos números, surge la duda: ¿se trata del comienzo de una nueva ola? La última quedó atrás a principios de verano, y los médicos catalogan de "normal" un aumento de la incidencia en esta época del año, a causa de la bajada del mercurio, el retorno de la vida en interiores y las escasas medidas contra el virus. "Vamos a ver un pico seguro y será probablemente ahora, en otoño, con la vuelta al colegio y al trabajo", asegura el médico e investigador de la Universidad de Leicester Salvador Macip, que también pone el foco en el cambio de tiempo.

Con este hipotético aumento de positivos en otoño coincide Juan González Armengol, presidente de la Sociedad de Urgencias en Madrid: "Me quedo con la previsión del responsable de Salud Pública del Gobierno alemán de que probablemente habrá un aumento de casos en en el último trimestre del año, en octubre o noviembre, y que no habrá mucha hospitalización o no será comparable desde luego con las olas más gordas. Esto obedecerá a que serán efectivas las campañas de vacunación, que se llevan a cabo con la formulación modificada y adaptada a las nuevas variantes".

"Vamos a ver un pico seguro y será probablemente ahora, en otoño, con la vuelta al colegio y al trabajo"

No obstante, los expertos llaman a la prudencia y a observar la evolución de los datos antes de afirmar que se trata de una nueva ola. "El viernes pasado ingresamos a varios pacientes y ya pensamos que esto podía subir un poco, aunque luego se estabilizó otra vez. Pero, vamos, si hay aumento de incidencia, habrá más casos y habrá gente con síntomas leves", detalla Armengol, jefe de Unidad del Servicio de Urgencias en el Hospital Clínico San Carlos.

En la misma línea se expresa Armenteros: "Sería muy arriesgado hablar de una nueva ola cuando no conocemos las características de los casos. Habrá que esperar y ver cómo es la tendencia en las próximas semanas. Puede ser una variación puntual, achacable a un cambio de la temperatura general y que sea solo ocasional. Sin embargo, si se consolida, podría ser preocupante".

¿Habrá saturación de los hospitales?

La consecuencia de la subida de la incidencia más temida por los especialistas -que estiman que la enfermedad está infradiagnosticada- es la posible saturación de los hospitales, que pueda llevar al colapso la Sanidad visto al principio de la pandemia. En este aspecto, Macip alerta de que el pico del verano casi desborda el sistema y de que, actualmente, apenas se están realizando test de diagnóstico, por lo que, en el supuesto de alcanzar una presión muy alta, "habrá que correr".

En este sentido, una de las principales preocupaciones de los especialistas es la coincidencia temporal de la covid y la gripe, pues esta última ya conseguía "poner al límite los hospitales" antes de la pandemia de coronavirus cuando se trataba de una cepa especialmente agresiva. "No digo que vaya a ocurrir, pero es una posibilidad. En el hemisferio sur, el espejo en el que nos miramos, la temporada de gripe ha sido bastante fuerte y hay muy poca inmunidad contra ella tras dos años de SARS-CoV-2", profundiza.

Ahora bien, los médicos confían en que las campañas de vacunación contra ambas patologías funcionen. "Estamos llegando a un escenario en que la covid no está ocupando prácticamente todo el rango de infecciones respiratorias. De hecho, se va a producir una combinación con la gripe, que esta temporada ha afectado a adolescentes y niños menores de cinco años en el cono sur. Después de un par de ejercicios sin contacto con esa enfermedad tienen una deuda inmunológica. Por eso, es importante vacunarlos, así como a las personas mayores", explica María del Mar Tomás, microbióloga en el Complejo Hospitalario Universitario A Coruña.

"Estamos llegando a un escenario en que la covid no está ocupando prácticamente todo el rango de infecciones respiratorias. De hecho, se va a producir una combinación con la gripe"

A este respecto, la también portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciones y Microbiología Clínica (SEIMC) considera que habría que haber comenzado a inocular antes la cuarta dosis a los mayores, incluso con los sueros no adaptados a las nuevas variantes. No obstante, confía en que la nueva ola no sea de "enormes" dimensiones y no se produzca "un incremento muy elevado de hospitalizaciones y muertes". Para conseguirlo, todos los expertos concuerdan en la importancia de la vacunación, que no dudan en fomentar.

Nuevas variantes

Otra de las grandes incógnitas es la hipotética aparición de una nueva variante que pueda suponer una revolución en el contagio de la enfermedad, la gravedad de los síntomas y el abordaje desde el punto de vista científico. Sobre ellas se pronuncia el presidente de la SEMG, que se refiere a la ómicron BA.4.6, una recombinación surgida en pacientes infectados por dos versiones diferentes del SARS-CoV-2 que está difundiéndose en Reino Unido.

"En este momento, tenemos un cierto grado de incertidumbre, no sabemos cómo van a evolucionar los linajes. Esta BA.4.6 podría ser más resistente, provocar más casos. En EE UU también están surgiendo diferentes variantes", ahonda, puesto que la naturaleza del virus hace que no deje de mutar constantemente.

Ante este panorama, los médicos concuerdan en un aspecto fundamental que verbaliza Macip: "En ningún momento debemos pensar que la pandemia ya no está, que hemos pasado de pantalla. La covid sigue aquí".