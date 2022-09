La gripe empieza ya a expandirse, afecta a la gente más joven y viene acompañada por "afectaciones gastrointestinales"

La gripe ha vuelto. Aunque, en realidad, durante la temporada pasada nunca se fue. Tras un año en el que la circulación se ha mantenido en niveles inusuales, apareciendo incluso en primavera -cuando, hasta la llegada de la pandemia de covid, por abril ya se daba por concluida la temporada-, los especialistas ya han comenzado a registrar actividad de gripe en pleno mes de septiembre, antes incluso del comienzo habitual de la temporada en el hemisferio norte.

El microbiólogo José María Eiros Bouza, responsable del Centro Nacional de Gripe de Valladolid, uno de los laboratorios de investigación y seguimiento de la Red Mundial de Vigilancia de la gripe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), explica a 20minutos que "ya se está viendo actividad, pero muy leve, no es preocupante. Puede llegar a serlo, pero a día de hoy no se sabe".

Este año, la actividad del virus de la gripe ha sido "inusualmente mantenida", recuerda. Los síntomas vistos son "fundamentalmente" de tipo sistémico -dolor muscular, de las articulaciones o cansancio- y de tipo respiratorio -tos, dolor de garganta, etc.-, pero una "proporción no desdeñable" de personas de entre 15 y 45 años presenta afectación gastrointestinal.

"Creemos que es por tropismo, por afinidad de los receptores del virus con los receptores de las células gastrointestinales

Los síntomas intestinales no son nuevos, ya se vieron en la temporada prepandemia de 2018-2019. De hecho, explica el doctor Eiros, "las series históricas atestiguan que en algunas temporadas sí que hemos tenido pacientes que nos presentan síntomas intestinales en el contexto de la gripe. Puede coexistir con otros virus, pero la gripe también produce estos síntomas".

Para entender por qué a veces el virus de la gripe afecta más al estómago y otras no, Eiros apunta al clado que circula cada temporada. "Creemos que es por tropismo, por afinidad de los receptores del virus con los receptores de las células gastrointestinales", afirma el también portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc).

Según el último informe del Sistema de Vigilancia de la Gripe en España, elaborado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), la tasa de incidencia de gripe ha aumentado en la última semana respecto de la anterior (52,2 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 40,4). Los registros de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica muestran que tras el descenso de la incidencia registrado por el sistema centinela de Atención Primaria desde finales de la primavera, a finales de julio comenzó a detectarse un aumento progresivo de las tasas que se prolonga hasta la actualidad.

Por grupos de edad, las mayores tasas esta semana se observan en los más pequeños, principalmente en los menores de 5 años (302,4 casos por cada 100.000 habitantes), seguido del grupo de 5-14 años (178,3).

Evolución de las tasas de incidencia semanal de gripe en Atención primaria por grupo de edad, en España, temporada 2021-22. SiVIRA, ISCIII

Con Eiros coincide su compañera en la Seimc, la microbióloga en el Complejo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) María del Mar Tomás, que asegura a 20minutos que en las últimas dos semanas se ha registrado un incremento de las infecciones respiratorias en general, tanto de gripe como de covid. "No están siendo más graves, pero sí están afectando a mayor población joven, en quienes es probable que haya otras manifestaciones, no solo respiratorias, más gastrointestinal".

Deuda inmunológica

En las personas mayores -explica Tomás-, la mayor afectación es una descompensación respiratoria y una neumonía grave, mientras que las personas jóvenes es probable que presenten otras manifestaciones, como las gastrointestinales, pero que estas "no son más graves, no hay que asustarse, no están requiriendo ingresos".

A esto hay que sumarle la "deuda inmunológica". La también portavoz de la Seimc añade que "en los últimos dos años no hemos adquirido inmunidad frente a la gripe y es probable que esto haga que tenga otras manifestaciones y otra respuesta inmunitaria frente a la gripe".