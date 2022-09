El PP se apoya en la UE para condicionar la "inmediata" renovación del CGPJ a un acuerdo sobre la revisión del modelo de elección

La reunión de esta mañana entre el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, y el vicesecretario de Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, ha servido al principal grupo de la oposición para afianzarse en su postura sobre cómo debe renovarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no augura ningún desbloqueo del Gobierno de los jueces. "Reynders me ha pedido dos cosas y he dicho sí a las dos. Negociémoslo todo a la vez. Si el Gobierno también dice sí a los dos estará resuelto".

De este modo, González Pons vuelve a poner sobre la mesa el mismo modelo que lleva meses defendiendo el PP y que el Gobierno rechazó hace semanas. Solo que esta vez liga su propuesta a la recomendación de la Unión Europea. "Acepto las dos recomendaciones [del comisario] sobre Estado de Derecho: la de renovar inmediatamente [CGPJ] y reformar el modelo [de elección de jueces]", ha manifestado ante los medios a la salida de la reunión.

González Pons asegura que el PP está "dispuesto" a renovar "ya", tanto el CGPJ como el TC, que también tiene una vacante del Senado, ya que "de no elegirse dejaría el TC con una mayoría inédita de 7-4". Asimismo, expresa que su formación también quiere tomar una decisión sobre cómo se decidirá el nuevo CGPJ, y que sean ellos los que les digan a los políticos cómo prefieren que se gobierne el Poder Judicial.

El vicesecretario de Institucional le ha transmitido a Reynders que en el PP están "dispuestos a cumplir con la renovación de los órganos", porque una "renovación parcial bloquearía a un más" la situación. "Y estamos dispuestos a cumplir con la recomendación europea de renovación del sistema para que los jueces elijan a los jueces. Si a los jueces del CGPJ los eligieran los jueces, hace cuatro años que estarían elegidos".

Asimismo, y ante la "triste" situación de que tenga que venir un comisario "de fuera" a ayudar con "un problema español que no debería hacerse producido", el González Pons ha sugerido a Reynders una reunión tripartita con el Gobierno y la UE para desbloquear el Gobierno de los jueces. "Si él nos pide que nos sentemos Gobierno, Comisión y PP, nuestra respuesta es sí". En cambio, sortea la pregunta de si Reynders ha aceptado dicha reunión, en la que jugaría un papel de mediador. "El comisario viene a ayudar. Emitió un informe sobre Estado de Derecho en julio, con dos recomendaciones, ha venido a comprobar si las estamos haciendo y de momento ha comprobado que no".