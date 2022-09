La ruptura entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva tras la difusión de unos vídeos en los que se puede ver al empresario besando a otras mujeres han generado un gran revuelo tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, que esperaban con ansia las declaraciones de la marquesa de Griñón.

Pese a que, en un principio, había declinado la invitación a un evento, finalmente Falcó cumplió con su trabajo y, además, atendió a la prensa, a quienes alabó por la labor de investigación con respecto a la infidelidad y agradeció que le ayudasen a abrir los ojos.

Así, tanto Adriana Dorronsoro como Beatriz Cortázar han destacado la buena actitud de Falcó. "Cuando ella llegó nos dijeron que iba a lanzar un comunicado y no responder a nuestras preguntas. Pero nos quedamos muy sorprendidos porque, de repente, fue una charla con ella. Fue muy valiente por ponerse a dar detalles. Vi a una Tamara, dentro de lo que estará pasando, muy tranquila, muy serena y me gustó mucho esa postura que tiene porque muchos estábamos diciendo que puede que vuelva o que le perdone, pero tiene muy claro que por ahí no pasa", ha señalado Dorronsoro.

Desde el plató de El programa de Ana Rosa, los colaboradores del Club Social han destacado la espontaneidad y naturalidad con las que Tamara atendió a los medios. Sin embargo, Patricia Pardo ha destacado: "No estaba ni tranquila ni serena, pero desde casa le habrán aconsejado que ni se le ocurra derramar ni una lágrima en público porque Íñigo no se lo merece, pero se nota en la mirada que la procesión va por dentro y que tiene sufrimiento emocional".

"Lo bueno y lo malo de Tamara es que no tiene filtro", ha recordado Cortázar: "Una vez que da la cara va a por todas. Ella no iba a llegar con un papelito y limitarse a leer. Estuvo muy generosa e, incluso, divertida. No hubo lágrimas, pero sí risas. Ella estuvo sincera y decía 'oye, a mucha gente le ponen los cuernos y al día siguiente van a trabajar o al colegio a llevar a los niños. Yo tengo este compromiso profesional y voy a ir a hablar'".