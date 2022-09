España, "favorable" a la acogida de rusos: "Aquellos que comparten nuestros valores tienen que tener un lugar entre nosotros"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha recalcado este lunes en un desayuno informativo que España es "totalmente favorable" a la acogida de ciudadanos rusos que "compartan nuestros valores". De este modo, ha dejado la puerta abierta a la llegada de refugiados y opositores al presidente ruso, Vladímir Putin, a pesar de que la Unión Europea suspendió a principios de septiembre el acuerdo de facilitación de visados firmado con Moscú.

Albares ha recordado que el Consejo de la UE tomó entonces una decisión equilibrada, puesto que la suspensión del acuerdo que facilitaba los visados a los ciudadanos rusos no implica cerrar la puerta a la acogida, sino volver a un sistema de entrevistas individuales. "Se tomó la decisión de no bloquear completamente pensando en las personas que se están oponiendo la guerra, en miembros de ONG, en defensores de los derechos humanos, en periodistas que se están jugando la vida...", ha explicado el titular de Exteriores, que ha destacado la "valentía" de quienes se atreven a manifestarse en Rusia. "Aquellos que hablan nuestro lenguaje, aquellos que nos tienden la mano, aquellos que comparten nuestros valores tienen que tener un lugar entre nosotros", ha afirmado.

No obstante, el ministro ha aclarado que, aunque "España es totalmente favorable a que aquellas personas que estén en esas circunstancias obtengan un visado", hay que velar por la "seguridad". "No se trata de que de repente haya una avalancha de ciudadanos rusos y no sepamos quiénes están entrando, por eso se va a analizar caso por caso", ha explicado. "Somos conscientes de que hay mucha gente que no quiere esta guerra", ha añadido Albares, que ha insistido en que "Europa no tiene nada contra los ciudadanos rusos".

Los últimos días en Rusia han estado marcados precisamente por una oleada de protestas y un éxodo de ciudadanos rusos ante la "movilización parcial" anunciada por Putin el pasado miércoles, en vísperas de la celebración de referéndums de anexión en las regiones del este de Ucrania, parcialmente ocupadas por Rusia. "Esos referéndums ilegales no tienen ni la más mínima base ni las más mínimas garantáis, no van a tener ningún reconocimiento por parte de España", ha condenado el ministro, que ha instado al presidente ruso a optar por la vía del "diálogo" dentro de los principios de "integridad territorial y soberanía de los Estados".

El titular de Exteriores ha expresado que "esta escalada demuestra la derrota militar de Rusia" y "tiene un único responsable", en alusión al presidente ruso. Además, ha querido trasladar un mensaje de calma ante una hipotética utilización del arsenal nuclear. "No hay que angustiar inútilmente a los españoles y a los europeos, no hay ningún indicio real de que estemos ante algo distinto a una escalada convencional", ha matizado. En su opinión, las amenazas nucleares solo demuestran "lo irracional" del planteamiento de Putin, "porque no hay forma de ganar una guerra nuclear". "No nos va a amedrentar", ha insistido.

Una Europa preparada

En el plano económico, Albares ha evitado pronunciarse sobre si se topará el precio del petróleo ruso, una decisión que se debatirá en el próximo Consejo de Asuntos Exteriores de la UE. Preguntado por un posible corte de suministro del gas ruso de cara al invierno, el ministro ha afirmado que para España "no es un problema" y ha subrayado que "Europa está preparada para cualquier escenario".

"Cualquiera que sea el escenario, hay un plan preparado. Si nos mantenemos todos juntos, atravesaremos cualquier circunstancia", ha sentenciado. El titular de Exteriores ha puesto de manifiesto la importancia de apostar por "el pluralismo, la diversidad, la democracia y la renuncia a la guerra como modelo de resolver problemas entre Estados" y ha recordado que "lo que está en juego" es el modelo que ha dado las "mayores décadas de paz a Europa".