La noticia de la muerte de Joaquín Vidal Lemus tras la muerte de su madre ha consternado al municipio de Muxía, Galicia, donde vivía desde hace años. Vidal, de 57 años de edad, murió el pasado jueves tras conocer la noticia sobre el fallecimiento de su madre. El hombre salía de su trabajo en la panadería Caión de Baio a las 7:00 horas de la mañana cuando recibió una llamada de su hermano que le comunicaba la muerte de su madre, instantes después, cuando llegó a su casa, Vidal murió de un infarto, según el medio gallego La Voz de Galicia.

No se puede demostrar que la noticia fuese la causa de la muerte, pero la dueña de la panadería ha comunicado que el hombre estuvo bien durante la noche y a la llegada a su casa, según su esposa, se encontraba en muy mal estado. Asimismo, la mujer alegó que no comprendía cómo había llegado conduciendo hasta la vivienda, e incluso les puso al tanto de la noticia de la muerte de su madre.

La mujer al ver que se encontraba mal le sacó una silla al patio trasero para que se repusiera, pero en ese momento se desplomó. Así, avisaron al servicio de emergencias 061 a las 9:30 horas, poco después del fallecimiento de la madre.

Llamada a emergencias

Tras la llamada los servicios de emergencias se personaron en la vivienda de Vilar de Outeiro y le practicaron la reanimación cardiopulmonar durante más de media hora pero no pudieron salvarle la vida.

El cuerpo de Vidal fue trasladado a A Coruña para la realización de la autopsia, así que la familia se encuentra a la espera de realizar el funeral y el entierro. Si este proceso fuese rápido tanto la madre como su hijo podrían ser velados juntos.

No hay constancia sobre ninguna dolencia de corazón en los registros sanitarios del hombre, pero no era habitual que Vidal acudiese al médico y no sufría ningún trastorno conocido.

Familia de Joaquín Vidal Lemus

La madre, Mercedes Lemus, tenía 80 años y convivía con el otro hermano en la vivienda familiar en el municipio de Vimianzo. La mujer estuvo ingresada en el hospital, pero le dieron el alta y ya estaba en su hogar, por lo que esta noticia ha sido inesperada.

Por su parte, su hijo, Joaquín Vidal, era hijo de un tratante de ganado, mismo trabajo que realizaba él en una pequeña cuadra de su vivienda de Muxía.