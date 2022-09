Robles alerta sobre las amenazas de Putin: "Puede usar cualquier arma"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha advertido este viernes a los ciudadanos, respecto a las amenazas del presidente ruso Vladimir Putin, de que "hay una situación en el mundo en el que nada nos puede ser ajeno" porque se ha demostrado "que puede utilizar cualquier arma, incluido el corte de suministro" de gas.

En declaraciones a los periodistas antes de intervenir en la presentación en Sevilla del libro The limitations of de Law o Armed Conflicts: New Means and Methods of Warfare, Robles ha señalado que, en estos momentos, los ciudadanos tienen que ser "absolutamente solidarios" cuando está habiendo una guerra "a las puertas de Europa" y cuando la gente "está muriendo en las condiciones en que está muriendo".

"Rusia tiene muy claro que cualquier injerencia, cualquier ataque a cualquier país de la OTAN supondría una agresión a todos los miembros de la OTAN en su conjunto y, por tanto, ese "statu quo" espero que no se modifique. Creo que la situación es muy complicada y difícil", ha señalado la ministra de Defensa.

Ha recordado que el panorama "está cambiando" porque existen unas amenazas "clarísimas" por parte de Putin, en las que "no ha descartado nada", de forma que lo que está ocurriendo en Ucrania es una guerra "de especial crueldad".

"Pero dicho esto, Putin tienen que tener muy claro que es una guerra que no va a ganar porque todos los países, tanto de la UE como de la OTAN como del mundo occidental estamos en contra de esa guerra. Y también él sabe perfectamente que una agresión a la OTAN es un paso cualitativo que, desde luego, entendemos que no se va a producir", ha apuntado.

Tras recordar que hay una reunión de ministros de Defensa el día 13 y 14 en Bruselas, Robles ha dicho que la estrategia de la OTAN sigue siendo la misma: el apoyo "absoluto y total" a Ucrania y la no intervención porque esto no es una guerra entre Rusia y la OTAN sino "una invasión de Ucrania y por tanto es entre Ucrania y Rusia",

Según la ministra, los países de la OTAN "apoyamos y apoyaremos hasta el final" a Ucrania pero "en ningún caso" va a haber una intervención contra Rusia por parte de países de la Alianza.