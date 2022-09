Paris Hilton se sincera: "No soy una rubia tonta, era buena fingiéndolo"

Fue de las pioneras en eso de ser influencer. Y, como heredera de uno de los mayores imperios hoteleros del mundo, tampoco tardó mucho en ser empresaria. Obviamente, siempre ha sido una celebrity. Y se define DJ. Pero ella se sabe icónica. Al menos todo ello se desprende de la entrevista que Paris Hilton ha concedido a la revista InStyle, en la que repasa no solo su vida a día de hoy, sino todo lo que hubo atrás para ser, a sus 41 años, una de las grandes referentes de entre todas las socialites del mundo.

Para empezar, porque ella, como ya ha reconocido, fue una gran actriz en el gran teatro del mundo, falseando incluso su tono de voz para parecer algo que no era. "La gente se está dando cuenta ahora de que no soy una rubia tonta, sino que era muy buena fingiéndolo", asegura desde la portada de la publicación.

Paris, que fue profetizada por nada menos que Andy Warhol como "una de las mayores estrellas", muy amigo de su madre, reconoce que el artista con el que llegó a pitar cuadros "hoy estaría muy orgulloso" de ella. No tiene pelos en la lengua, de ahí que reconozca que su carrera musical es lo que hace "sentir más viva" o, cuando habla del inicio del milenio, responda...

"Fueron los mejores años, los más divertidos. Y cuando piensas en aquella década, la primera persona que se te viene a la cabeza es Paris Hilton; yo soy la personificación de los 2000", sentencia. "En aquellos años no tenía estilista ni representante ni publicista. Todo lo hacía sola", afirma, así como que ella "estaba muy adelantada" a su tiempo.

Por eso mismo se autorreivindica como una de las grandes divas, una punta de lanza de una forma de entender los medios que ha dado lugar más de 20 años después a influencers, bloggers, tiktokers... "Creo que la industria siempre ha reconocido mi papel a la hora de establecer modas. Yo nunca he seguido tendencias; lo que me ha gustado ha sido crearlas. Es genial ver que mis fotos y mis looks continúan inspirando [...]. Es divertido ser testigo de la influencia que he tenido en la cultura pop durante las últimas dos décadas".

Aunque reconoce que no lo vio venir: "Me encanta cuando me dicen que soy la original, la creadora de todo esto, pero no, nunca habría imaginado que se convertiría en algo tan masivo como lo es hoy en día". Y para eso tiene un secreto: "Nunca escucho los consejos de otros; solo lo que dicta mi corazón".

Paris reconoce que rechazó pinchar para Joe Biden para ir a la boda de su amiga Britney Spears ("No hay nada en el mundo más importante para mí que la amistad. [...] ¡Fue un momento muy mágico y especial! Cuando vi a Britney caminar hacia el altar, tras conseguir por fin su ansiada libertad, se me llenaron los ojos de lágrimas") y que ahora es otra mujer: "Sigo brillando, siendo amable y auténtica, vistiendo de rosa y definiendo la cultura pop… pero he madurado. Estoy centrada en mis negocios, en tener un impacto en el mundo y en mi familia".

Por eso sigue abanderándolo todo, porque, en sus palabras, "el éxito me impulsa". "Quiero enseñar a las chicas que se puede vestir de rosa, llevar tacones de aguja y, aun así, ser toda una jefaza. [...] Quiero que mi legado sea el de haber utilizado mi voz para hacer del mundo un lugar mejor. Ser un modelo de conducta empoderado e inspirador para elevar a las jóvenes del mundo", finaliza.