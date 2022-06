Paris Hilton plantó a Joe Biden para ir a la boda de Britney Spears

Cuando se trata de una amiga y de pura sororidad, ni el presidente de Estados Unidos puede ofrecer nada a cambio. Paris Hilton lo tenía claro este fin de semana: nada se iba a interponer entre ella y la boda que han celebrado su buena amiga Britney Spears y Sam Asghari. Ni siquiera Joe Biden, de quien tuvo que rechazar una oferta de trabajo.

Paris, de 41 años, ya había mostrado públicamente su apoyo a su amiga desde hace tantos años (aquellos en los que salían de fiesta por Nueva York) en su cruzada judicial contra su padre por el fin de su tutela. Y consideraba imprescindible estar presente en la culminación de esa libertad conseguida por la intérprete de Toxic o Womanizer aunque el mandatario norteamericano le ofreciese ser la DJ de la Cumbre de las Américas que se ha celebrado también este fin de semana.

La también empresaria no solo rechazó el ofrecimiento de Biden, en una cumbre que tuvo lugar en Los Ángeles, sino que ha explicado el porqué de su decisión en el último capítulo de su podcast, titulado This is Paris. "De hecho, me pidieron que fuera la DJ para la cena que organizó el presidente con todos los demás presidentes de todas partes del mundo, pero esto era más importante para mí", ha declarado.

Lo más curioso es que no hizo pública su decisión para no estropear la sorpresa a sus seguidores, a quienes ha entusiasmado su fotografía en Thousand Oaks, donde tiene su casa Britney, rodeada de otras celebrities como Madonna, Donatella Versace, Drew Barrymore o Selena Gomez. "Lo he mantenido en secreto toda la semana. De verdad, no le he dicho nada a nadie. Ni siquiera a quienes pedí que me enviaran vestidos", ha añadido.

"Y no voy a entrar en detalles porque fue la noche de la Princesa [del Pop] y es ella quien tiene que contar su historia si quiere, pero todo lo que puedo decir es que estoy increíblemente feliz por ella. Se veía deslumbrante y me puso muy contenta ver que ha escrito su propio cuento de hadas", ha asegurado Paris, quien fue acompañada a la boda por su esposo, Carter Reum, y su madre, Kathy.