Así fue la accidentada boda de Britney Spears: detención de su exmarido, vestido, vetos en las invitaciones, famosos que acudieron...

Al fin pronunciaron su esperado 'sí quiero'. Britney Spears y Sam Asghari contrajeron matrimonio este jueves 9 de junio en una ceremonia íntima a la que asistieron cerca de 100 personas, y que, más allá de emocionar, también tuvo algunos detalles -e incidentes- sorprendentes.

No obstante, nada impidió que finalmente el enlace entre la artista, de 40 años, y el modelo, de 28, quienes se conocieron en 2016 durante el rodaje del videoclip de Slumber Party, se celebrara con éxito.

La pareja no se ha pronunciado todavía acerca de la ceremonia, sobre la que han sido siempre muy discretos, pero varios medios estadounidenses que han podido acceder a información sobre su desarrollo han contado en las últimas horas algunos datos concretos.

Lista VIP de invitados... y veto para algunos familiares

El más sonado fue el veto en las invitaciones. Y es que, si los días previos al enlace se anunció que ni el padre, ni la madre ni la hermana de la artista figuraban en la lista de asistentes, ahora varios medios internacionales han informado que tampoco estaban sus hijos: ni Sean Preston ni Jayden James, de 16 y 15 años respectivamente, habrían asistido a la ceremonia.

Sin embargo, sí acudieron algunas amigas de la cantante, entre ellas, la socialité Paris Hilton; las cantantes Madonna y Selena Gomez; o la actriz Drew Barrymore, todas ellas conocidas a nivel internacional.

Vestido de Donatella Versace

Por su parte, Donatella Versace -quien también disfrutó de la cita- fue la encargada de diseñar el vestido de Spears.

Según explican medios como E! News, sería de manga corta, con los hombros al descubierto y una pronunciada abertura lateral. Para la diseñadora italiana, confeccionar el vestido fue una tarea "divertida y muy emocionante".

El exmarido de la cantante se cuela en su mansión

Por lo general, parece que la boda -la tercera para la artista y la primera para el modelo- se desarrolló con normalidad, a excepción de un percance que ha dado bastante que hablar: el intento frustrado de Jason Alexander, su exmarido, de parar el enlace.

El hombre, con el que la cantante se casó en 2004 durante un viaje a Las Vegas -y con el que firmó el divorcio 55 horas después- logró acceder a la casa de Spears, una mansión situada en el sur de California, y grabar los preparativos.

Alexander retransmitió su paseo en directo a través de Instagram, enseñando los pasillos de la casa, hasta que encontró una carpa decorada como una capilla en la que, aparentemente, se celebrará la boda.

Allí, Alexander preguntó a un grupo de operarios dónde estaban Spears y su familia. "Britney Spears me invitó aquí. Ella es mi primera mujer, mi única mujer. Soy su primer marido. Estoy aquí para parar la boda", gritó a los agentes de seguridad mientras continuaba la emisión.

“¿Dónde está Britney? Estoy aquí para arruinar la boda"



Así irrumpió el ex esposo de Britney Spears, Jason Alexander, la casa de la Princesa del Pop para "impedir" que se casara... terminó arrestado 😂



📹 @PopCrave #BritneySpears #Britney pic.twitter.com/sviJ1sh86S — Perico Negro (@PericoNegro_) June 10, 2022

Finalmente, el hombre fue detenido y todo quedó en un susto: nadie pudo impedir que los novios contrajeran matrimonio al ritmo de Can't Help Falling in Love, conocida canción de Elvis Presley.

Un amor a prueba de bombas

Spears y Asghari han superado momentos duros como el proceso judicial de la cantante para liberarse de la tutela de su padre, Jamie Spears -motivo por el que ni él ni los familiares mencionados estuvieron en el enlace-, o el aborto que la cantante sufrió recientemente, tras quedarse embarazada del que iba a ser su tercer hijo.

El modelo le pidió matrimonio en septiembre, justo después de que Britney recuperara el control de su vida. Por entonces subieron a sus redes sociales fotos y vídeos de ambos luciendo el anillo con el que el modelo se lo había propuesto.