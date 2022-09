Aunque rompieron poco después de casarse tras muchos años de relación, Anabel Pantoja y Omar Sánchez han manifestado siempre, por activa y por pasiva, que les gustaría que entre ellos quedara una bonita amistad. Pero nada más lejos de la realidad, ya que precisamente esa puerta ha sido cerrada ahora por la influencer.

Así lo asegura en una exclusiva en la revista Lecturas, donde dice rotunda: "Omar y yo ya no podemos ser amigos".

"Me llama la atención que Omar diga que, si hubiera sabido lo que pasó tras la boda, no se habría casado. Dos no se casan si uno no quiere, y yo no me pedí matrimonio a mí misma", dice de su exmarido.

También le echa en cara su salto a la fama. "Cuando me fui a Honduras, dejé a 'el Negro' y, al volver, me encontré a Omar Sánchez, que le persiguen las cámaras y que ciertas personas van a la tele a contar intimidades de él".

Además, Anabel se confiesa enamorada de Yulen Pereira, con el que sale desde que se conocieran en Supervivientes: "Al principio nos decíamos: 'te adoro', por no decir que nos queríamos, pero yo no puedo esconderme ni frenarme más".

¡Exclusiva! Anabel Pantoja responde a todo y a todos 💥 La sobrina de Isabel Pantoja se sincera sobre Omar, sobre Yulen, sobre su padre Bernardo y sobre su enfado con Sálvame. Las mejores exclusivas solo en tu revista #Lecturas. ¡Te esperamos en el kiosco! #ExclusivaLecturas pic.twitter.com/3bkoleX9mn — Lecturas (@Lecturas) September 21, 2022

Sobre el joven deportista, asegura: "Pensé que me iba a dar la patada". Y, sobre los tiempos de la relación, desvela: "Mi madre y Yulen se vieron en Madrid y de momento no ha surgido nada más. Ella quiere mantener distancia y yo lo tengo que respetar. Tampoco yo quiero que vuelva a coger cariño a alguien y lo pase mal si lo mío con Yulen no sale adelante".

Precisamente por su madre se confiesa decepcionada con Sálvame, el programa donde colaboraba hasta su aventura en Supervivientes. "Mi madre ha sufrido mucho, en Sálvame se han portado muy mal con ella".