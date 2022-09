Claves de la imputación de Oltra: los "indicios fundados" del supuesto encubrimiento de los abusos a los que apunta el juez

La declaración por primera vez de la exvicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ante el titular del juzgado de Instrucción número 15 de València en calidad de imputada tendrá como objeto aclarar los puntos en los que tanto el magistrado Vicente Ríos como posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) apuntaron a la existencia de indicios de delito "racionales, serios y fundados" en el primer caso y "plurales" en el segundo. En última instancia, se trata de acreditar si Oltra y otros 13 funcionarios montaron una investigación paralela para desacreditar a la víctima de los abusos sexuales del exmarido de la vicepresidenta, Luis R. I., y protegerlo tanto a él como a la carrera política de la exdirigente.

¿Cuál es su origen?

Esta causa judicial tiene su origen en los abusos sexuales que el entonces marido de la exlíder de Compromís y educador de un centro público de acogida, cometió sobre una menor de 14 años que estaba bajo la tutela de la Administración autonómica a finales de 2016 y 2017. Por aquellos hechos, el educador fue condenado a cinco años de prisión por el TSJCV, fallo que está pendiente de recurso de amparo ante el Tribunal Supremo.

¿Cuándo denunció la menor los abusos?

La menor contó lo que le sucedía a una trabajadora del centro en febrero de 2017, pero desde la Administración competente únicamente se elaboró un informe interno. Meses después, en junio de 2017, la menor insistió en su denuncia ante la Policía Autonómica, y fue en este momento cuando la Fiscalía de Menores abrió diligencias de investigación.

¿Cómo dice Oltra que se entera?

Oltra admitió que se enteró de la denuncia el 4 de agosto de 2017 por una notificación que llegó a su domicilio. A partir de esa fecha surgen las dudas del juez, ya que, según el magistrado, "desde el día 6 de julio de 2017 en la dirección territorial se tenía conocimiento de que existían unas diligencias de investigación penal en la Fiscalía de Valencia que solicitaban información sobre los hechos y los motivos de por qué no se había informado a Fiscalía" cuando la menor comunicó los abusos.

¿Informe interno o investigación parajudicial?

El 8 de agosto de ese año, la Dirección General de Infancia y Adolescencia, que depende de la Conselleria de Igualdad (la que dirigía Oltra), "ordenó la apertura de una expediente informativo", según informó la exvicepresidenta en Les Corts, según su versión para aclarar lo sucedido y proteger a la víctima. Es en este punto donde el juez ve una investigación paralela a la abierta por la Fiscalía y por el juzgado

¿Qué dijeron los funcionarios?

Además, el juez entiende que las versiones de los 13 funcionarios y técnicos que apuntan a que no había voluntad de ocultar los hechos no hacen sino reforzar la tesis de que sí la había. Oltra, en cambio, apuntó en sus comparecencias públicas que la verdad "solo tiene un camino" y afirmó que esas 13 personas no se podían haber puesto de acuerdo para mentir.