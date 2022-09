La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, sostiene que el PP español "se está quedando solo en Europa" después de que la Comisión Europea anunciara el miércoles su intención de implantar un impuesto especial a las empresas energéticas para limitar sus beneficios caídos del cielo. Una medida parecida a la que el Gobierno de España está tramitando en el Parlamento, aunque la del Ejecutivo pretende gravar los ingresos con una tasa del 1,2% y no los beneficios extraordinarios, como es el caso de la propuesta europea.

"El PP se está quedando muy solo en Europa. Su posición respecto a las medidas de respuesta a la guerra no es homologable a otros países europeos con gobiernos del PP, ni a las propuestas de la Comisión o a los representantes del PP en Parlamento Europeo", ha expresado la también ministra de Asuntos Económicos en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

Calviño se refería así a las diferencias entre la posición de los populares en España -donde se oponen al impuesto promovido por el Gobierno- y en Bruselas, donde el PP está a favor de aplicar la mencionada tasa a los beneficios de las empresas energéticas. "Las propuestas de la Comisión les han pillado a contrapié", añadía la vicepresidenta.

La vicepresidenta sostiene que España es "una voz de autoridad" en el ámbito de la reforma energética en Europa, donde el Gobierno lleva un año "diciendo que había que responder a la subida de precios energéticos". "Hay una clara visión de los gobiernos de derechas, liberales o de izquierdas en toda la UE de que tenemos que garantizar un reparto justo del coste de la guerra", ha añadido Calviño.

La ministra de Asuntos Económicos se ha mostrado también dura con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con quien ha dicho estar "muy decepcionada". Calviño le acusa de haberse "alineado con posiciones más extremas" desde que salió de Galicia y de haberse "instalado en el no". "No pierdo la esperanza de que cambie su orientación, pero cuanto más se le va viendo en el Congreso, en el Senado... no va en la dirección que yo esperaba", ha zanjado.