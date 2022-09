La sentencia de los ERE reafirma la "pasividad" de Griñán ante la malversación de la que tenía "conocimiento"

El Tribunal Supremo ha hecho pública la sentencia del caso de los ERE de Andalucía cuyo fallo se conoció en julio de este año y que valoraba el recurso contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla en 2019. La decisión del Alto Tribunal supone la pena de prisión de seis años para el ex presidente andaluz José Antonio Griñán y nueve de inhabilitación para Manuel Chaves.

La sentencia completa, de más de mil folios, considera que "los responsables crearon y mantuvieron un sistema de concesión de ayudas para evitar todo control administrativo, disponiendo del dinero público de forma discrecional, al margen de toda legalidad". Asimismo especifica que los condenados "tuvieron conocimiento de la gestión concreta de las ayudas" que supusieron desvíos de más de 680 millones de euros de las arcas públicas andaluzas en el caso de corrupción más sonado en Andalucía.

En el caso concreto de Griñán, la sentencia destaca su "conocimiento de la ilegalidad" y la "pasividad" mostrada ante el "despilfarro y la arbitrariedad". Según una nota del Tribunal Supremo, "la sentencia confirma la condena por delito continuado de malversación de caudales públicos a quienes concedieron y pagaron las ayudas y a quienes permitieron que se pagaran conociendo que en la gestión concreta de las mismas se estaban produciendo gravísimas ilegalidades". Eso incluye, además de a José Antonio Griñán, a Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo Serrano, Jesús Rodríguez Román y Miguel Ángel Serrano Aguilar.

Para los magistrados, añade la nota, "la malversación de caudales públicos se produce cuando se dispone de esos caudales como si fueran propios, de forma libre y arbitraria, al margen de todo control y de cualquier criterio mínimamente reglado, y también cuando se permite que se produzca esa situación, existiendo la obligación y la posibilidad de evitarlo".

La sentencia cuenta con el voto particular formulado por la magistrada Ana María Ferrer García, a la que se adhirió la magistrada Susana Polo García. Ambas estiman que la sentencia "no se ajusta a Derecho" porque "habiendo colaborado con sus actos a la implantación de un procedimiento ilegal para la aceleración y agilización del otorgamiento de subvenciones excepcionales (...) se les pretende condenar en la sentencia mayoritaria no solo por un delito de prevaricación, sino también por un delito de malversación".

Para las magistradas "ninguno de los cinco acusados referidos intervino en esos actos fraudulentos del tramo final de la ejecución del presupuesto, ni tampoco tuvo conocimiento de que estaban siendo realizados por autoridades y funcionarios de la Consejería de Empleo. A pesar de lo cual, y sin base probatoria para ello, se les condenó por delito de malversación en virtud de un supuesto dolo eventual que en ningún caso quedó acreditado".

La sentencia completa se conoce después de que la familia de Griñán haya presentado una petición de indulto al Gobierno para exonerar al ex dirigente, de 76 años, de entrar en prisión. El Partido Socialista manifestó tras conocerse la sentencia su apoyo al ex presidente, pero señaló que se pronunciarían sobre la oportunidad de un indulto (sobre el que sí se han manifestado favorablemente algunos dirigentes) cuando se conociera la sentencia íntegra.