Leonardo DiCaprio se salta su propia norma y es visto saliendo con Gigi Hadid, de 27 años

Apenas han pasado dos semanas desde que se supo que Leonardo DiCaprio había roto con su pareja, Camila Morrone, siguiendo su propia regla a rajatabla: no salir con mujeres mayores de 25 años (a pesar de que él cumple este año 48). Internet se llenó de memes y bromas y hasta se le intentó dar una explicación desde el círculo del actor: como no quiere tener hijos, busca chicas a las que no les vaya a saltar la alarma del reloj biológico.

Y sin embargo, resulta que sí podía hacerlo, sí podía salir con mujeres que hayan superado el cuarto de siglo. De hecho, las últimas informaciones que se manejan, con imágenes de ambos en una cita, aseguran que el ganador del Oscar a mejor actor habría comenzado a verse con una de mayores top model del mundo: Gigi Hadid, de 27 años.

Fue hace más o menos un año cuando la hermana de Bella Hadid dio a conocer que había puesto punto y final a su relación con Zayn Malik, quien fuera miembro de One Direction y padre de su hija Khai, y que había sido intermitente por varias separaciones y reconciliaciones de corta duración.

Ha sido la revista People quien ha contactado con una fuente del entorno de la pareja para saber qué había de cierto en los rumores. Y este informante no solo no los ha negado sino que ha dejado en el aire la posibilidad real de que Leo rompa su propia regla con la modelo californiana. "Por ahora se están conociendo", ha asegurado.

Y en medio de esta posibilidad... Las imágenes. Es el periódico Daily Mail el que consigue unas fotografías del actor de El lobo de Wall Street o Atrápame si puedes con Gigi Hadid, hablando muy cerca y en mitad de una fiesta organizada en Casa Cipriani, en el barrio del Soho, en Nueva Yorkpor un par de amigos de DiCaprio, Richie Akiva y Darren Dzienciol.

Con camisa negra y gorra de béisbol él y con top blanco y vaqueros ella, hablan entre el ruido, algo que ha despertado suspicacias y que otra fuente, en este caso a Page Six, ha explicado: "Se están tomando las cosas con calma". Asimismo, se añade que han salido tanto solos como con otras personas para mostrar su afinidad: "[DiCaprio] No es alguien que entre y salga de las relaciones. No va saltando de un lado a otro".

De confirmarse, sería la primera vez que Leo sale con una mujer mayor de 25 en mucho tiempo y, además, Gigi sería la primera que ha salido con DiCaprio siendo madre.