Vecinos de Tordesillas se quejan del encierro de este año del Toro de la Vega : "Ya no es lo que era, estos verdes nos quieren quitar todo"

Tordesillas, Valladolid, ha vivido este martes el encierro mixto protagonizado por 'Manjar', el astado de 560 kilogramos que iba a ser lidiado según el intento de nuevas normas del torneo del Toro de la Vega que quedaron suspendidas cautelarmente por el TSJCyL, en un recorrido "tranquilo" y sin incidentes que algunos han vivido como un "sucedáneo".

El 'Festejo del Toro de la Vega' es como denomina el Ayuntamiento de Tordesillas al encierro mixto de esta res, de la ganadería 'Albarreal' en el que está prohibido que reciba heridas con objetos punzantes después del auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que el pasado viernes suspendió cautelarmente las reglas con las que el Ayuntamiento de la localidad trató de crear un nuevo torneo en el que se podrían colocar divisas a 'Manjar' mediante varas o garrochas terminadas en un punzón o arpón.

Algunos asistentes a esta festividad se han quejado de la medida. "La solución adecuada no la han encontrado, ni la van a encontrar, porque efectivamente los animalistas no han vivido esto, por lo que no es lo mismo".

Así, otros vecinos se han quejado de que ha sido demasiado corto y dudan de si el año que viene se realizará. Por su parte, la mayoría ha culpado de esta medida a "los verdes". "Ya no es lo que era, nos quieren quitar todo estos verdes", alega una mujer que que se encontraba en la festividad.

En cambio, la opinión no es generalizada ya que algunos vecinos han manifestado que el encierro ha sido lo más bonito del día. "He venido a ver a un animal en extinción y un poquito de ayuda tiene que tener", aseguraba un hombre.

El recorrido de 'Manjar', desde el cajón situado en la calle San Antolín, ha sido tranquilo hasta llegar al puente donde ha lanzado algunos derrotes a mozos que le han citado, pero ha alcanzado muy rápido la Vega, donde ya podían sumarse a su marcha los caballistas y donde algunos especialistas han hecho recortes al astado.

Aproximadamente 45 minutos después del inicio ha sonado en el cielo de Tordesillas la última bomba pirotécnica que anunciaba la llegada del animal a los corrales situados en la Vega después de un festejo que, en un primer balance, se ha saldado sin incidentes salvo alguna caída desde las talanqueras.

El público, de Tordesillas y de muchas localidades del entorno o de otras provincias, ha asistido al festejo sin incidentes aunque algunos de los aficionados reconocían que desde que no se puede alancear al toro les parece "un sucedáneo".