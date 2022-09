Teniente general Gan Pampols: "Han dado un golpe moral a Rusia, pero no significa que Ucrania haya ganado la guerra"

Francisco José Gan Pampols (Figueras, 1958) es teniente general del Ejército de Tierra -actualmente en la reserva-, y fue jefe de operaciones de SPABRI I en Bosnia-Herzegovina como miembro de la OTAN y jefe del Cuartel General de Despliegue Rápido de la Alianza Atlántica (NRDC-ESP). El castrense atiende nuevamente a 20minutos para analizar la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania y los recientes avances en el terreno, donde el Ejército ucraniano ha recuperado decenas de localidades en los últimos días provocando el repliegue de la Federación Rusa.

¿Qué ha ocurrido para que Ucrania haya sorprendido recuperando tantos territorios y obligado a Rusia a retirarse?Ucrania llevaba anunciando bastante tiempo que iba a iniciar una reacción ofensiva en la zona sur y estaba aumentando ahí la concentración de fuerzas. Todo hacía presagiar que efectivamente el esfuerzo de esa reacción ofensiva se iba a realizar ahí, pero resulta que en un plan de operaciones que está muy bien diseñado y ejecutado con audacia, con un nivel de secreto operacional muy elevado y sobre todo con una habilidad extraordinaria, ha conseguido engañar sobre cuál era su verdadera intención. De esta manera, en vez de volcar el esfuerzo principal de esa contraofensiva en el sur en la zona de Mykolaiv, ese esfuerzo se ha dirigido finalmente hacia la zona de Jarkov. La ofensiva ha tenido un éxito muy llamativo y ha conseguido una profundidad muy importante. En cuatro días han conseguido recuperar capitales importantes y sobre todo nudos de comunicación ferroviario que eran los que permitían abastecer a las unidades que estaban combatiendo en el Donbás.

¿Qué importancia tiene este suceso en el desarrollo de la guerra?Ha propiciado un golpe en la moral y en la capacidad de combate de las unidades rusas que va a ser muy notable, pero eso no significa que podamos caer en triunfalismos. No significa que Ucrania haya ganado la guerra. Lo ocurrido significa que no solo ha dejado de perderla, sino que ha tomado la iniciativa y en este momento está poniendo en una situación bastante compleja al Ejército de la Federación Rusa que, en primer lugar, tiene que detener la ofensiva, rediseñar su plan de campaña, porque la logística, que es importantísima ha perdido algunas de sus rutas principales de abastecimiento.

¿Cómo explica que la inteligencia rusa no se haya dado cuenta de los movimientos ucranianos en el noreste?Lo que viene a decir es que no estaban mirando lo que debían ni cómo debían. Esto es un problema de carácter operacional, es decir, que el que manda la operación rusa sobre el terreno no está adjudicando de forma adecuada el esfuerzo de obtención en la zona. Esto es un error grave.

Moscú atribuye la retirada a razones tácticas para intensificar el frente de Donetsk.No ha sido un repliegue organizado. A la vista está que han perdido bastante y han dejado atrás mucho material que no estaba averiado, es decir, lo podían haber recuperado, pero se han ido demasiado rápido y eso significa que la retirada ha sido bajo presión. En algunos casos esa retirada ha sido muy desorganizado y han perdido personal, material y comunicaciones. Han perdido el control de las rutas y del territorio, así que lo que estamos oyendo por parte del Kremlin es literalmente propaganda para consumo interno. Y a estas alturas ni siquiera los blogueros favorables se lo creen y están siendo discutidos. Llevan perdiendo la narrativa desde hace tiempo, pero en estos últimos días ha sido más notable porque incluso dentro de Rusia las críticas están aumentando.

¿Rusia podría declarar la guerra total para hacer una movilización general de su población?Ese escenario no se puede descartar. El Ejército ruso tiene que reorganizarse y hacer una revaluación de qué quieren hacer en el territorio ucraniano y un análisis de fuerzas necesarias para llevarlo a cabo. Necesitan rediseñar un nuevo despliegue con medios de obtención de mando y control. Tiene gente para hacerlo ahora mismo, pero en otras tareas, así que no es descartable que decrete una movilización general. Eso significaría que acaba la operación militar especial porque hablamos ya de entrar en una guerra formal contra Ucrania y a partir de ese momento la situación cambia.

¿Hasta que punto ha sido importante el envío de armamento por parte de los países de la OTAN?Al principio influyó poco, porque había que aprender a manejar este armamento y cuanto más sofisticado más tiempo se tarda en emplear adecuadamente. Ahora que han transcurrido seis meses el Ejército ucraniano es perfectamente capaz de emplear la tecnología que se le está suministrando y lo está haciendo con una eficacia extraordinaria. Ese armamento de precisión que se está distribuyendo (como los HIMARS, que son unos sistemas de lanzacohetes múltiples con un nivel de precisión elevado y con un alcance de unos 70 kilómetros) solo sirve si hacia donde apuntan hay algo que realmente merezca la pena abatir, por eso es tan importante la inteligencia en tiempo real, de tal manera que desde que se adquiere un blanco hasta que se abate pasa muy poco tiempo.

¿Contraatacará Rusia en las localidades que ha perdido?No estoy en condiciones ahora de poder decir si habrá una contraofensiva por parte de Rusia. En este momento y a corto plazo no, porque no tiene efectivos para hacerlo, salvo que algo impensable como que Bielorrusia entrara en la guerra, que no parece lógico, y empleara todo su Ejército en una acción de ese tipo.

¿Cuál será el siguiente movimiento ruso entonces?La Fuerzas Armadas de la Federación Rusa tienen que reorganizarse, detener el avance de los ucranianos en la medida de lo posible y establecer una defensa que sea sostenible en el tiempo. A partir de ahí tiene que decidir cuál es el objetivo que se fija para Ucrania: recuperar el Donbás y neutralizar el resto de posibles acciones en el flanco más occidental o si es otro tendría que generar más tropas y más unidades.

¿Podríamos ver una acción similar de Ucrania para recuperar Jersón y cerrar el corredor con Crimea?Yo creo que en esa zona es donde está volcando ahora mismo el esfuerzo Rusia y donde el nivel de organización defensiva es mayor, a pesar de que Ucrania esté efectuando acciones ofensivas. No están profundizando en exceso porque el problema que ha tenido Ucrania es que sus líneas de comunicación y logísticas se han alargado mucho en esa zona, lo que significa que son más vulnerables. Ahora tienen que dedicarse a limpiar las resistencias, consolidar el territorio y asegurar sus líneas de comunicación. Crimea es algo completamente distinto desde el punto de vista ruso porque se considera una provincia rusa desde que se produjo un referéndum del año 2014. De penetrar en esa región la Federación Rusa entendería que atacan su territorio y, dentro de su doctrina, está el empleo de armas nucleares para preservar su soberanía.