La invasión rusa de Ucrania va camino de los siete meses. Es una historia con muchos capítulos, pero ahora ha dado un giro: los focos se centran en la contraofensiva ucraniana en el este, después de que Kiev hiciera una especie de movimiento de despiste hacia el sur. Las tropas de Volodimir Zelenski avanzan a buen ritmo mientras las de Vladimir Putin se rearman y se excusan en una retirada voluntaria para justificar un repliegue que parece forzado por los movimientos ucranianos. Pero, ¿cómo ha llegado el conflicto a este punto?

Pablo del Amo, coordinador de Descifrando la Guerra, explica a 20minutos que en el oblast de Jarkov se ha dado un "desastre militar de Rusia, dejando atrás Kupiansk e Izium, que son dos enclaves muy importantes para ello". Ahora, aunque Rusia quiera centrarse "en la zona de Donetsk la situación es más complicada precisamente al no controlar Izium". La respuesta de Rusia ha sido atacar "infraestructuras civiles importantes" en las zonas donde Ucrania centró su ofensiva. Del Amo considera que "lo que se puede ver a partir de ahora es una escalada de la guerra en cuanto a bombardeos".

Repliegue ruso ante la contraofensiva ucraniana HENAR DE PEDRO

"Pero no sabemos si Rusia va a ser capaz de una movilización total y una declaración oficial de guerra, porque recordemos que para ellos esto es una operación militar especial", continúa el analista. El Kremlin ha entrado en una fase de rearme que todavía no se sabe en qué va a desembocar. "Y también está la cuestión de la economía de guerra", esgrime Del Amo, que se pregunta "cómo podría vender eso Moscú en el interior del país", que además ya está sufriendo la crisis.

Ucrania, además, cuenta con el apoyo occidental tanto a nivel de armamento como en términos económicos. Y la influencia de estos dos factores es muy elevada para entender la situación actual. "Sin el respaldo occidental, seguramente Ucrania habría caído", asume el analista. Kiev "necesita muchas cantidades de dinero"; unos 9.000 millones al mes según los cálculos publicados por el Gobierno de Zelenski. "La situación económica hay que tener en cuenta que es muy precaria para Ucrania, y lo cierto es que sobrevive en esta guerra gracias al apoyo de Occidente", termina.

Ucrania ha conseguido un golpe en la mesa muy importante, pero en el terreno militar habrá que ver si cambia o no, porque no ha habido combates prácticamente

¿Se puede decir que la contraofensiva ucraniana cambia el conflicto? Esa es otra de las grandes preguntas, sobre todo porque quien parece marcar el paso ahora es Kiev. En palabras de Del Amo, la guerra ha cambiado "porque Ucrania ha conseguido un golpe en la mesa muy importante, pero en el terreno militar habrá que ver si cambia o no, porque no ha habido combates prácticamente". Pero en el plano moral "ha sido una victoria importante" para Kiev porque además a Rusia "le afecta mucho en cuanto a su prestigio exterior". En el futuro más cercano, habrá que ver "qué puede hacer Ucrania en Jersón", pero más allá de eso "es difícil saberlo".

Eso sí, "ha cambiado porque esto es un bofetón a Rusia y en términos de narrativa Kiev deja claro el mensaje de que con ayuda (occidental) puede ganar esta guerra", sentencia Del Amo, que también ve como algo positivo para Ucrania que este giro se dé ahora, en un momento en el que el respaldo occidental -y sobre todo a nivel ciudadano- pueda empezar a decaer, "porque los gobiernos van a empezar a tomar medidas frente a la crisis que pueden doler".

Por su parte, Álvaro de Argüelles, analista de geopolítica en El Orden Mundial, argumenta que Ucrania se ha movido al anunciar una ofensiva en el sur con la idea de "confundir a los rusos" para realmente atacar en el este. "Esto no quiere decir que los movimientos en el sur no sean reales, pero ha habido muy pocos avances". En este sentido, Rusia no se puede permitir perder el control en el sur, porque "Jersón es un punto muy importante al ser la primera línea de defensa de Crimea". En este sentido, reconoce el analista, "Rusia se vio obligada a seguir el guion de la guerra trazado por los ucranianos".

Rusia ahora tiene poco control de los acontecimientos; es Ucrania la que tiene la iniciativa

"Rusia ahora tiene poco control de los acontecimientos; es Ucrania la que tiene la iniciativa", sostiene un Argüelles que ve a Moscú con "problemas logísticos para los rusos en Jersón, porque no puede sacar a los soldados de la zona del río Dniéper. Y tampoco tiene reservas (militares) para llenar el hueco que han encontrado los ucranianos en Jarkov". Con eso, la posibilidad que tiene Rusia para "invertir el rumbo de los acontecimientos es una movilización general de la población", lo que podría darse a través de una declaración oficial de guerra.

Sobre la ayuda occidental, "es clave para Ucrania", reconoce Argüelles, "y así lo reconocen claramente en Kiev". Y no es algo que se limite solo al material militar potente como los potentes lanzamisiles HIMARS (que pueden haber sido fundamentales en la contraofensiva), sino a los vehículos, las armas, las municiones. "Nadie discute que es algo decisivo".

El analista reconoce que el conflicto está "en un punto de inflexión en el que se han intercambiado los papeles" porque ahora es Ucrania "la que está a la ofensiva y puede elegir qué estrategias le vienen mejor" para el devenir de la guerra. Como último apunte, Argüelles explica que el hecho de que Ucrania haya recuperado Jarkov "imposibilita un futuro ataque ruso a Donetsk, porque los planes de Moscú pasaban por llegar a la zona por el norte, a través de Jarkov, y esto ya no es posible". Y es significativo porque "esta era la agenda minimalista de Putin".