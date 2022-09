El curso escolar comienza con 798 plazas docentes por cubrir en la Comunitat Valenciana

El curso escolar 2022/2023 ha comenzado este lunes con 798 plazas docentes por cubrir en el sistema educativo público valenciano. Esta cifra corresponde al listado de puestos ofertados que ha publicado la Conselleria de Educación para empezar a cubrir esta martes 13 de septiembre con personal interino en los distintos cuerpos de maestros y profesores y representa en torno al 1% de la cifra total de docentes, que según el dato facilitado por la Generalitat la semana pasada alcanzará los 78.659 profesionales.

Esta situación ha provocado que el primer día de clase algunos centros hayan abierto sus puertas "sin plantillas completas", por lo que sindicatos como CSIF y Stepv han reclamado la "urgente" cobertura de las plazas por adjudicar en la Comunitat Valenciana, el incremento de las plantillas de profesorado y la bajada de las ratios de alumnos por aula.

En el primer caso, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han denunciado "que haya alumnado que todavía no tenga a sus correspondientes docentes y no pueda iniciar las clases en condiciones" y ponen como ejemplo lo sucedido el primer día de colegio en el Complejo Educativo de Cheste (Valencia), donde ha habido "más de 20 cursos y de 300 alumnos afectados en mayor o menor medida" por la falta de personal docente.

Según apuntan desde el sindicato, la Conselleria de Educación "todavía no ha cubierto reducciones de jornada". "Los titulares la solicitaron con la suficiente antelación; no obstante, la Administración aún no ha adjudicado las plazas que cubren las horas que restan hasta completar la jornada y, por tanto, hay aulas sin docente", critican. En esta línea, señalan que esta circunstancia también ha afectado a algunas vacantes con jornada completa, que no salieron en las adjudicaciones de julio ni en la de la pasada semana, lo que ha generado que comience el curso sin que se hayan cubierto y, sin que, por tanto, todos los centros dispongan del conjunto de sus plantillas.

La central sindical lamenta que Conselleria, "a pesar de reclamarlo con insistencia CSIF las dos últimas semanas, no haya llevado a cabo la planificación necesaria para que todas las plazas vacantes y bajas estuvieran cubiertas este lunes de inicio de curso".

Por su parte, desde el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (Stepv), mayoritario en la educación pública valenciana, reivindican la bajada de ratios, el incremento de profesorado y la recuperación del poder adquisitivo del personal docente ante el inicio del nuevo curso lectivo en las etapas de Infantil y Primaria, Secundaria y Bachillerato y Formación Profesional.

"Desde hace años es necesaria esta reducción a un máximo de 20 alumnos por aula en las enseñanzas de régimen general. Es por eso que Stepv ha registrado en Les Corts Valencianes una Iniciativa Legislativa Popular para la reducción de ratios. En el momento en que la acepten, empezará la recogida de las 10.000 firmas necesarias", apuntan. Del mismo modo, reclaman el incremento de las plantillas de profesorado.

Desde FSIE-CV, por su parte, reclaman a Educación un "compromiso firme" para que este curso 2022/2023 se incrementen la plantillas de los centros concertados, se reduzca la carga lectiva y se ponga "punto final a los impagos que año tras año sufren los docentes".

La consellera de Educación, Raquel Tamarit, ha anunciado, en el arranque del primer curso escolar de normalidad tras la pandemia, que elaborarán una nueva normativa para "consolidar los cerca de 15.000 docentes en que se han incrementado las plantillas desde que gobierna el Botànic" y poder incorporar más docentes los próximos cursos. "No nos conformamos", ha afirmado.