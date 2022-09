Más allá del ámbito de la pareja o expareja, 19 mujeres fueron asesinadas de enero a junio como consecuencia de la violencia machista, según la nueva estadística que ha presentado este lunes el Ministerio de Igualdad. De esos 19 casos, casi seis de cada diez (el 58%) fueron feminicidios familiares, el 32% sociales y el 10% sexuales. Son los principales datos que se desprenden del nuevo sistema de contabilización de feminicidios que puso en marcha Igualdad en enero de este año, y que abarca también los asesinatos mujeres "por ser mujer" cometidos en entornos familiares, sexuales, sociales y vicarios.

El nuevo Observatorio Oficial de recuento registra desde entonces un total de cinco categorías de feminicidios, contando también los cometidos por parejas o exparejas, con el objetivo de "detectar el alcance de la forma más extrema de violencia contra las mujeres y poder desplegar los mejores recursos del Estado", tal y como defendió la titular de Igualdad, Irene Montero, cuando anunció el nuevo sistema de recogida de datos.

El total, según destaca el departamento de Montero, supone un 21% menos que los asesinatos cometidos en el mismo periodo en el ámbito de la pareja (23 mujeres de enero a junio de 2022). Con todo, cabe destacar que en el 36,8% de los casos había "convivencia actual" con el agresor, proporción que aumenta considerablemente si se tienen en cuenta únicamente los feminicidios familiares en los que casi la mitad de los agresores -el 45,5%- convivía con su víctima.

Según los datos que ha desgranado en rueda de prensa la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, de los 11 feminicidios familiares contabilizados en el primer semestre, en nueve casos el agresor era descendiente: seis eran hijos y tres eran nietos.

"Es muy importante poner aquí el foco, porque estamos hablando de que al final, estas violencias se dan en el núcleo del patriarcado, que, como siempre se ha señalado, es la familia", ha subrayado la secretaria de Estado contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, incidiendo en la necesidad de "analizar" los datos a fondo para "desplegar políticas públicas pertinentes".

La segunda categoría en la que más asesinatos machistas se han registrado han sido los feminicidios sociales, que representan el 32% de los casos (seis asesinatos). La mitad fueron cometidos por un vecino, dos por compañeros de piso y uno de otro conocido.

En cuanto a los sexuales, se han detectado dos casos (el 10%), de los cuales los presuntos agresores fueron un vecino y un conocido; y en ambos las víctimas eran mujeres menores de 16 años.

La cuarta categoría formada por el Ministerio es la de violencia vicaria (por la que un hombre mata a una mujer o a sus hijos menores con el objetivo de dañar a otra mujer), de la cual no se ha registrado ningún caso de enero a junio de 2022. Sí que hay que lamentar, no obstante, el asesinato de un menor por este tipo de violencia machista, que se han incluido dentro del cómputo de violencia de género.

Igualmente relevante es el dato de denuncias previas, ya que aumenta de forma importante el porcentaje de mujeres que no habían denunciado a sus agresores antes del suceso: si en los casos de los feminicidios en pareja o expareja, casi 7 de cada 10 habían presentado una denuncia; en el caso del resto de feminicidios, una inmensa mayoría (el 89,5%) no se había querellado previamente.

Datos trimestrales a partir de ahora



El objetivo del Ministerio a partir de ahora es compartir los datos de feminicidios de forma trimestral (y no mensual como se hace con los otros), ya que aseguran que en un ámbito en el que el agresor no es la pareja o expareja de la víctima, "el tiempo necesario para la recogida de información y la confirmación posterior de los casos puede llegar a ser muy superior".

Esta renovada forma de contabilizar los datos de asesinatos a mujeres forma parte de uno de los acuerdos alcanzados con todos los grupos parlamentarios -excepto Vox- cuando suscribieron la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el 25 de noviembre de 2021, para incluir "todas" las formas de violencia machista.

"Es el principio de la justicia y reparación que necesitan las víctimas. Lo que no se nombra no existe y hoy es un día muy importante porque empezamos como Gobierno a reconocer que ha habido asesinatos que han pasado hasta ahora fuera del radar", ha aseverado Rodríguez.