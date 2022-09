Sánchez agradece el regalo al senador mallorquín Vicenç Vidal: "Me pondré la camiseta en la intimidad"

No solo ha habido reproches y rifirrafes en el debate celebrado este martes en el Pleno del Senado. Más allá del esperado cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, los portavoces de las distintas formaciones en la Cámara alta han intervenido dejando momentos como el del mallorquín Vicenç Vidal, ofreciéndole un obsequio al jefe del Ejecutivo.

Tras un discurso en el que ha criticado las "argucias" del presidente del Gobierno central a la hora de planificar la gestión de la crisis energética en Baleares y afear los "engaños constantes" del Ejecutivo, el senador de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, le ha regalado una camiseta a Sánchez.

La prenda textil, según ha explicado durante su intervención, está diseñada por una empresa mallorquina "comprometida con la economía circular y con vocación social". El objetivo, tal y como ha expresado, es que Pedro Sánchez "la sude" y se esfuerce por cumplir con sus promesas.

Duc un regalet pel president espanyol @sanchezcastejon .



Avui em toca un cara a cara amb ell al @Senadoesp i com que no compleix la seva paraula li hauré de recordar quatre coses amb un present tèxtil que és mostra del talent que tenim a les #IllesBalears ( 😉, @melicotostyle ) pic.twitter.com/KAY2ys8BDS — Vicenç Vidal Matas (@vidalmatas14) September 6, 2022

Durante el discurso de cierre en el Pleno, en el que Sánchez ha ido respondiendo a todos los portavoces uno por uno, el presidente del Gobierno ha agradecido el presente intercambiando una sonrisa con el senador balear.

"Le agradezco y mucho la camiseta que me ha regalado. Me la pondré, inicialmente en la intimidad. Cuando vaya por Mallorca y, si eso, me tome con usted algo, pues a ver si podemos ponérnosla juntos. Pero en todo caso le agradezco el detalle" .